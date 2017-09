BOMBĂ! PENSIILE MILITARILOR ŞI POLIŢIŞTILOR, PLAFONATE!

DRAFT:

BOMBĂ! PENSIILE MILITARILOR ȘI POLIȚIȘTILOR, PLAFONATE!

Realitatea Tv a intrat, în exclusivitate în posesia unui draft al Ordonanței de Urgență care reglementează pensiile speciale. Actul normativ prevede clar că pensiile sunt indexate anual cu rata inflației, iar pensiile militarilor și polițiștilor ar urma să fie plafonate. Modificările ar urma să fie aplicate din 15 septembrie, scrie stiripesurse.roAstfel, potrivit prevederilor, pensiile militare de stat se actualizează în funcție de rata inflației:"Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuatum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată".Articolul 60 stabilește că pensia militară nu poate fi mai mare decît media soldelor sau salariilor nete corespunzătore soldelor sau salariilor brute cuprinse în baza de calcul a pensiei:"Cuantumul net al pensiei militare de stat nu poate fi mai mare decât media media soldelor sau salariilor nete corespunzătore soldelor sau salariilor brute cuprinse în baza de calcul a pensiei", se arată la articolul 60."Modificarea cadrului legal afectează peste 150.000 de persoane, care nu fac parte din sistemul public de pensii, ci aparțin de bugetele ministerelor de resort. În prezent, baza de calcul actuală a pensiilor militare este de 65% și nu de 80%, așa cum eronat afirma ministrul Muncii, iar limitarea acestor pensii este la 85% și în niciun caz la 100%. Ce uită să mai spună Olguța Vasilescu este că militarii au contribuit suplimentar la pensia privată, instituită cu anul 1967, respectiv la pensia civilă obținută prin contributivitate, ca orice civil, pentru anii lucrați după pensionarea din armată", afirmă Daniel Constantin, într-un comunicat de presă. El spune că PSD "adâncește discrepanțele și disfuncționalitățile din sistem", continuând ce a făcut Guvernul Cioloș prin OUG 57/2016 "care a pus generalii și chestorii ieșiți în rezervă înainte de 1 ianuarie 2016 în situația de a avea pensii mai mici decât propriii lor șoferi trecuți în rezervă după data respectivă".În opinia lui Daniel Constantin, PSD vrea să introducă discriminarea, tăind doar militarilor în rezervă dreptul legal la creșterea pensiei, întrucât alinierea pensiilor la militari se face doar cu un procent din creșterea veniturilor personalului activ."Pensiile militarilor urmează să fie practic 'înghețate pe viață' și să își piardă puterea de cumpărare gradual, an de an, urmând a intra sub nivelul pensiilor contributive, care vor continua să fie indexate an de an cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu", opinează Daniel Constantin.