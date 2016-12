BOMBĂ LA CONSTANŢA. Cine o dezamorsează?

BOMBĂ LA CONSTANȚA. Cine o dezamorsează?

Bombe amplasate sub mașini, conflicte între clanuri și grupări teroriste care amenință în orice zi ținuturile noastre - acestea sunt pericolele care îi țin în alertă pe pirotehniștii constănțeni. Fiecare sesizare despre o posibilă bombă este luată în serios, însă pirotehniștii afirmă că vin la serviciu din pasiune, deși sunt conștienți că viața lor este pe muchie de cuțit la fiecare acțiune.Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța are o echipă de trei pirotehnicieni. Subofițerul pirotehnist plt. adj. Valentin Oancea, maistru militar principal Viorel Constantin Horațiu, cu funcție de șef al echipei, și lt.col. Marius Sorin Crețu sunt cei trei pirotehniști ai ISU Dobrogea care se confruntă cu pericole ce depășesc uneori barierele umane. În meseria lor primează rigoarea și autocontrolul, iar în cazul unei amenințări cu bombă, ei sunt cei care intervin.Ori de câte ori o persoană găsește muniție neexplodată, cei trei intervin pentru preluarea, transportul și depozitarea acesteia în condiții de siguranță și, ulterior, distrugerea explozivilor în spații special amenajate. Echipa pirotehnică a ISU „Dobrogea” este formată din trei specialiști curajoși, care știu că nu le este permisă nici măcar o greșeală.„Este de ajuns să greșești o dată și nu te mai întorci acasă”De obicei, zona este cercetată cu detectorul de metale, pentru că adeseori mai este scoasă la iveală și altă muniție. Apoi, obiectele sunt așezate cu grijă în lăzi cu nisip umed și transportate la depozitul ISU Dobrogea.„Ustensilele noastre sunt de la târnăcop până la pensulă. Sunt situații când curățăm proiectilul cu pensula, precum arheologii”, explică maistrul principal Viorel Constantin Horațiu.Misiunile de ridicare a muniției se desfășoară numai pe timpul zilei. Dacă proiectilul sau grenada sunt descoperite când deja s-a întunecat, locul este păzit, până a doua zi dimineață, de polițiști sau jandarmi. La câteva luni, după ce se adună o cantitate mai mare de muniție, este distrusă în poligonul militar de la Murfatlar. Pe parcursul anului 2012, cei trei pirotehnicieni au executat 42 de misiuni de asanare a terenurilor de muniție rămasă neexplodată, o ședință de distrugere a muniției și au instruit 56 operatori de deșeuri metalice reciclabile, în vederea modului de primire și manevrare a elementelor de muniție.„Aproape mereu ne este teamă, căci orice misiune este periculoasă. În meseria asta, este de ajuns să greșești o singură dată și nu te mai întorci acasă. De bază este să fii extrem de atent cu muniția, să te porți frumos cu ea, să nu o zdruncini, să nu o trântești sau să o lovești. Au fost cazuri când au explodat, dar asta pentru că civilii nu au respectat sfaturile pe care le dăm întotdeauna: nu vă mai jucați cu muniția neexplodată, nu o puneți pe foc și nu o loviți! Dați telefon la 112! Proiectilele, așa cum au stat 60 sau 70 de ani în pământ, fără să fie deranjate, pot să mai stea. Dar să nu uităm că sunt ieșite pe țeava tunurilor, sunt activate și pot exploda în orice moment”, adaugă maistrul principal.„Tot timpul ai de învățat și niciodată nu vei ști totul”Misiunea principală a acestor salvatori este asanarea, pe teritoriul județului Constanța, a munițiilor și explozivilor rămase neexplodate de pe timpul războaielor, din explozii sau incendii la depozitele de muniții și materiale explozive, accidente survenite pe timpul transportului de muniții sau asanări ale poligoanelor special amenajate pentru trageri sau instrucție cu muniție de război.„Este meseria în care tot timpul ai de învățat și niciodată nu poți avea pretenția că știi totul. Pirotehnia nu se pierde în negura vremurilor. Este meseria celor curajoși și foarte bine pregătiți, teoretic și practic. O mică greșeală a pirotehnicianului are urmări grave. La o manipulare necorespunzătoare, oricare dintre elementele de muniție ar putea să explodeze, provocând moartea sau rănirea persoanelor aflate pe o rază de până la 500 - 1.000 de metri”, a declarat lt. col. Marius Sorin Crețu.Ce să faceți dacă descoperiți muniție sau bombePirotehniștii constănțeni recunosc faptul că dacă oamenii ar ști cum să reacționeze în momentul în care găsesc proiectile sau muniție, pericolul ar fi unul mai redus.„Se interzice atingerea munițiilor cu mâna sau alte obiecte, lovirea sau mișcarea munițiilor găsite în pământ sau la suprafață, introducerea munițiilor în foc, demontarea focoaselor sau altor părți componente, joaca copiilor cu diferite muniții ca grenade, focoase, cartușe, proiectile sau alte elemente pirotehnice, ridicarea, transportul și introducerea munițiilor în încăperi sau locuințe. O simplă mișcare a muniției din poziția în care se găsește poate declanșa explozia acesteia. Cetățenii care au cunoștință despre existența munițiilor neexplodate trebuie să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 sau să anunțe imediat organele autorităților locale”, spune Paula Anghel, purtător de cuvânt al ISU Dobrogea.