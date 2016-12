Bomba găsită la Piatra Neamţ, echivalentul a 5,5 kg de TNT

Bomba găsită la Piatra Neamț, echivalentul a 5,5 kg de TNT

Ştire online publicată Vineri, 11 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Echivalentul explozibilului găsit sub mașina lui Bogdan Mararu este de 5,5 kilograme de trinitrotoluenul (TNT), iar o eventuală deflagrație ar fi avut loc pe o suprafață de 350 de metri, potrivit unor surse judiciare.Mașina sub care s-a găsit explozibilul se afla la 1,5 metri de blocul în care locuia proprietarul vehiculului, mai spun sursele citate.Șase pesoane au fost duse la audieri la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Neamț în cazul privind tentativa de asasinat a interlopului Bogdan Mararu, sub mașina căruia fusese amplasat un dospizitiv ce conținea un kilogram de substanță explozivă, probabil C4.Vineri, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Neamt, împreună cu ofițeri de politie judiciară din cadrul BCCO Bacău și SCCO Neamț, au depistat, în flagrant delict, trei învinuiți, membri ai unei grupări specializate în săvârșirea de infracțiuni de violență - omor calificat, distrugere calificată și acte de terorism.