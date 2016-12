Dosarul UCM Reșița, o mega „afacere”

Bogatu, primul cap căzut

r Directorul Direcției Domenii din cadrul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța a primit, ieri seară, mandat de arestare pe o perioadă de 29 de zile r Anchetatorii spun că Eugen Bogatu este implicat în frauda de la UCM Reșița, în valoare de 60 de milioane de euro r În același dosar, senatorul constănțean Mircea Banias are calitatea de făptuitor, el fiind acuzat de favorizarea infractorului În urma perchezițiilor care au avut loc, în cursul zilei de sâmbătă, în Portul Constanța Sud Agigea, afaceristul constănțean și totodată directorul Direcției Domenii din cadrul Companiei Na-ționale „Administrația Portu-rilor Maritime” SA Constanța, Eugen Bogatu, a fost ridicat de procurorii DNA - Structura Centrală și dus, pentru audieri, la București. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au căutat dovezi care să-l incrimineze pe Bogatu, și din care să reiasă că acesta este implicat în frauda de la UCM Reșița, în valoare de 60 de milioane de euro. După ce Eugen Bogatu a fost audiat de anchetatori, procurorii anticorupție au dispus ca pe numele lui să fie emisă o ordonanță de reținere pentru o perioadă de 24 de ore. În cursul zilei de ieri, mai exact în jurul orei 16, Eugen Bogatu a fost prezentat magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile. Despre implicarea lui Eugen Bogatu în dosarul fraudei de la UCM Reșița, anchetatorii de la București s-au abținut să ofere detalii suplimentare. Amintim că, în acest dosar, senatorul constănțean Mircea Banias are calitatea de făptuitor, el fiind acuzat de favorizarea infractorului. Mai precis, anchetatorii susțin că Banias ar fi facilitat eliberarea unor avize de transport pentru o firmă care aparține omului de afaceri libanez Said Baaklini, care a cumpărat patru motoare vechi de 20 de ani de la UCM Reșița, numai că valoarea trecută în documente era de 50 de ori mai mare decât cea reală. Procurorii afirmă că firma libanezului a cerut statului român pentru tranzacție o rambursare de TVA în valoare 60 de milioane de euro. Senatorul Mircea Banias a negat în mod constant implicarea sa în acest dosar. Aseară, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile pe numele lui Eugen Bogatu.