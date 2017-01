Bodo de la Proconsul a accidentat un poliţist beat

Bodo de la Proconsul a accidentat un polițist beat

Solistul trupei Proconsul, Bogdan Marin, alias Bodo, a provocat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, un accident de circulație în municipiul Constanța. Fostul ginere al președintelui Băsescu se întorcea de la un concert și a uitat să acorde prioritate de trecere unui autoturism care circula regulamentar. Ghinionul celuilalt șofer, polițist la Secția 2 din Constanța, a fost că, deși nu a avut nicio vină în producerea accidentului, va avea cel mai mult de pătimit de pe urma evenimentului deoarece se afla sub influența băuturilor alcoolice. Astfel, Bodo a rămas fără permis de conducere pentru 60 de zile, în timp ce polițistul s-a ales cu un dosar penal. Potrivit polițiștilor de la Rutieră, accidentul s-a produs sâmbătă dimineața, în jurul orei 1, la intersecția b-dului Tomis cu Aurel Vlaicu. Aflat la volanul unui autoturism Peugeot, Bogdan Marin nu a respectat semnificația indicatorului „Oprire“ și a pătruns în intersecție, ciocnindu-se violent cu o Dacie, condusă regulamentar de Viorel Cornel Bulac, agent principal în cadrul Secției 2 de Poliție a municipiului Constanța. Deși cele două autoturisme au fost serios avariate, nimeni nu a fost rănit. Imediat, la fața locului și-a făcut apariția un echipaj de la Poliția Rutieră, care a stabilit că vinovat de producerea accidentului se face Bogdan Marin, alias Bodo, solistul trupei Proconsul. Acesta a fost sancționat cu amendă și i-a fost reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 60 de zile. Însă surprizele nu s-au oprit aici. În urma testării cu aparatul Drager a celor doi conducători, s-a constat că șoferul Daciei era beat, etilotestul indicând o alcoolemie de 0,64 la mie în aer. Fiindcă fapta reprezintă infracțiune, polițistul Secției 2 a fost condus de colegii de la Rutieră la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În aceste condiții, Viorel Cornel Bulac a rămas și el fără permis de conducere și, în plus, s-a ales și cu un dosar penal pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului. Deși polițistul se afla în timpul liber când s-a întâmplat accidentul, el nu va scăpa de sancțiuni disciplinare din partea șefilor. Comandantul IPJ Constanța a dispus deja întrunirea consiliului de disciplină care va stabili sancțiuni pentru agentul principal. Dacă pe numele lui se va demara procedura de urmărire penală, atunci polițistul va fi suspendat din funcție și va fi pus la dispoziția organelor de cercetare. Însă, până când instanța nu va emite o hotărâre definitivă în ceea ce privește infracțiunea pe care a comis-o, polițistului nu-i poate fi desfăcut contractul de muncă.