„Blestematele de etnobotanice ne-au distrus vieţile!”

Disperarea unor mame:

„Blestematele de etnobotanice ne-au distrus viețile!”

Etnobotanicele le-au luat mințile, iar ei distrug viața părinților lor, care au ajuns să trăiască sub teroare. Oare în noaptea asta fiii lor vor face o criză, îi vor lua la bătaie, îi vor da afară în stradă? Toate încercările de a-i convinge să renunțe la droguri sau se trateze au eșuat, așa că părinții disperați cer ajutorul: cum îi pot forța pe fiii lor, adulți, să urmeze un tratament?Cu lacrimi în ochi, frângându-și mâinile, ne povestește cu o voce stinsă calvarul care a ajuns viața ei și a soțului ei. Andrei, singurul lor copil, ar fi trebuit să le fie sprijinul la bătrânețe. Dar acesta nu face decât să-i amenințe, să-i dea afară din casă la fiecare criză și să distrugă ceea ce părinții lui au construit cu greu de-a lungul vieții. Iar de vină sunt „blestematele de etnobotanice”, care parcă i-au luat mințile. „Are 26 de ani. Ar trebui să-și întemeieze o familie, să-și facă un viitor. De câțiva ani însă a început să consume droguri și în special etnobotanice. Ne amenință, ne-a făcut viața un calvar! Parcă își iese din minți dacă nu vrem să-i dăm bani de droguri, ne amenință, ne îmbrâncește, ne dă afară din casă! Am chemat și Poliția de câteva ori, a venit și ambulanța, l-au dus la spitalul de la Palazu Mare. Acolo l-au ținut câteva zile, după care, când s-a întors acasă, a luat-o de la capăt. Am ajuns la capătul răbdării, nu știm unde să ne mai întoarcem să cerem ajutorul. La terapie la Centrul de Prevenire și Evaluare Antidrog nu vrea să meargă, nici nu vrea să audă, cei de la Ambulanță deja s-au săturat de câte ori i-am sunat. Ce putem să facem, unde putem să-l ducem?”, este apelul disperat al Mariei V., o mamă disperată.Cu o problemă similară se confruntă și o altă constănțeană, Luminița S., al cărei fiu a împlinit 20 de ani: „Mă aflu într-o situație foarte delicată și aș dori să știu dacă există centre de dezintoxicare unde aș putea să apelez, care ar putea lua de acasă un adult împotriva voinței lui. Este vorba despre fiul meu, care consumă droguri. El nu recunoaște, dar semnele sunt evidente: pleacă normal și se întoarce, după câteva ore, cu ochii roșii, mănâncă exagerat de mult deși este foarte slab și tras la față, este nervos și sparge tot și chiar a început să vândă lucruri din casă. Nu știu încotro să o apuc! Am încercat să vorbesc cu el, dar nu este cu putință. Devine foarte nervos când deschid subiectul că ar trebui să mergem undeva, să se trateze”.Din nefericire, astfel de situații, în care tinerii adulți, consumatori de droguri, aproape că își distrug familiile, au încep să se înmulțească, mai ales de când consumul de etnobotanice a luat amploare. Și cele mai multe familii au aceeași durere: cum îi pot interna pe consumatorii de droguri, mai ales că sunt adulți și se împotrivesc tratamentului medicamentos?Comisarul șef Cristian Oprișan, șeful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, ne-a declarat că deja a primit această întrebare de la mai mulți părinți, ajunși la capătul puterilor.Internarea nevoluntară este soluțiaLegislația - mai precis Legea 487/2002, republicată în 2012 - prevede posibilitatea internării într-o secție de psihiatrie a adulților bolnavi psihic sau consumatori de droguri, dar numai în anumite situații.Pentru că una din primele probleme cu care se confruntă părinții este transportul tinerilor la spital, sfatul specialiștilor pentru părinți este să sesizeze autoritățile, la Serviciul de urgență 112, atunci când consumatorul de droguri are o criză. „În cazul celor care nu vor să primească ajutor, indicat este să se sune la 112, să fie chemată ambulanța și polițiștii, atunci când are o criză, când este violent și pune în pericol viața celor din jur și a lui. Acesta va fi transportat la secția de psihiatrie, iar odată ajunși acolo, familia și chiar și polițistul poate să solicite medicului de gardă «internarea nevoluntară», care este internarea împotriva voinței sau fără consimțământul pacientului”, a explicat Carmen Popescu, asistent social. După consultarea pacientului, medicul psihiatru poate dispune internarea nevoluntară, pentru 24 de ore. Ulterior, după ce trece criza, pacientul va fi consultat dacă vrea să-și dea consimțământul pentru a urma tratamentul în spital sau acasă. Chiar dacă va continua să refuze internarea, medicul psihiatru poate cere, mai departe, ținerea lui în internare nevoluntară. Solicitarea va fi adusă în atenția unei comisii de specialitate întrunite la nivelul Secției de Psihiatrie Palazu Mare, iar dacă și la acest nivel va fi aprobată, solicitarea va ajunge în fața magistraților de la Judecătoria Constanța.Cadrele medicale ne-au precizat că se recurge la acest tip de internare doar în situațiile extreme, când se poate dovedi cu acte că au fost încercate restul căilor de terapie, voluntare, și că în stadiul în care a ajuns pacientul reprezintă un pericol pentru el sau pentru cei din jur.