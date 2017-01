Bivolaru şi alţi trei complici, arestaţi pentru 29 de zile

1

Ei n-au inteles diferenta

Ei...hotii, n-au inteles care-i diferenta intre hotii de drept si hotii de fapt, primii sunt guvernantii si acolitii lor care sub masca legalitatii au vandut tot din tara asta pe principiul daca nu noi, cine s-o faca ?...secunzii sunt cei ce au vazut ca primii traiesc bine, au bani in banci, au vile cu piscine, au masini luxoase, tarfe tinere care au inlocuit fostele lor neveste, femei nevinovate, familiste si de casa dealtfel, au terenuri, au luat cu japca proprietati si active, au declaratiile de avere pe 25-50 de pagini fata de muritorii de rand care au declaratiile de avere si interese pe cate o pagina, au ridicat in cimitire vile somptuase in loc de morminte simple dumnezeesti...si atunci au vrut si ei sa fure, dar.....oops, v-am prins !...voi nu aveti voie, si asa si este normal, nu ca tin eu cu hotii, dar intreb si eu asa masa de cititori cinstiti, care-i diferenta intre primii si secunzii ?...intre limita dintre " legal " si " ilegal "...?....