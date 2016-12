Bilanţ tragic pe şoselele judeţului Constanţa

Bilanț tragic pe șoselele județului Constanța

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier și al Biroului Rutier Constanța au avut ca obiectiv principal, în anul 2010, prevenirea și combaterea producerii evenimentelor rutiere. În acest sens, în anul 2010, au avut loc 1.387 de accidente rutiere din care 224 au fost grave. În urma acestor evenimente nefericite și-au pierdut viața 101 persoane, față de 107 câte au decedat anul trecut. În altă ordine de idei, în urma ac-cidentelor rutiere din acest an, au fost răniți grav 167 de oameni și 115 au fost răniți ușor. Totodată, în acest an au avut loc 1.163 de accidente rutiere ușoare cu 1.465 de persoane rănite ușor. „Comparativ cu anul trecut, în județul Constanța se constată o scădere a accidentelor grave soldate cu persoane decedate. Pe de altă parte, s-a înregistrat o ușoară creștere a numărului accidentelor ușoare”, a declarat Marius Ghiță, ofițer în cadrul Poliției Rutiere Constanța. Cinci morți și patru răniți Cel mai grav accident rutier al anului 2010 a avut loc în luna februarie. Mai exact, la data de 12 februarie, în apropierea localității constănțene Poarta Albă, după ce un tir scăpat de sub control s-a izbit de un microbuz care transporta muncitori. Bilanțul impactului a fost tragic - cinci morți și patru răniți. Accidentul s-a produs în jurul orei 17.30, la baza tragediei stând o defecțiune tehnică majoră a unui tir. Potrivit polițiștilor, autotrenului înmatriculat în județul Vâlcea, condus de Valentin Protesaru, care se îndrepta dinspre Constanța spre Medgidia, i-a sărit una dintre roți. Anvelopa s-a oprit în parbrizul unui alt tir care circula regulamentar din sens opus, condus de Viorel Sima. Surprins de impactul cu roata, șoferul a tras brusc de volan, intrând pe contrasens și răsturnându-se. Din inerție, autotrenul a spulberat un microbuz plin cu pasageri, muncitori care erau transportați spre Medgidia. În urma impactului, Iulian Pre-secaru, șoferul microbuzului, de 22 de ani, din localitatea Remus Opreanu, a murit pe loc. Alături de el, și-au mai pierdut viața alte trei persoane, pasageri în microbuz. Conform datelor poliției rutiere, în eveniment au mai decedat George Roșu, de 28 de ani, Nicu Croitoru, de 40 de ani, și Constantin Botnariuc, de 20 de ani. Cele opt ambulanțe și echipaje SMURD sosite la fața locului au mai transportat la spital alți patru răniți, dintre care doi au avut nevoie de resuscitare.