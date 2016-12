Biciclist german, tâlhărit la drumul mare

1

protectie

Dinspre Ostrov intra in judetul Constanta, zilnic, cel putin 10 - 15 biciclisti germani sau olandezi. Femei, barbati, tineri, copii, toti pedaleaza prin vaile din sudul Dobrogei. Cred ca asemenea acte ne fac de ras si ca este necesar ca acestia sa beneficieze de o protectie sporita din partea autoritatilor locale. Imi amintesc ca in urma cu mai multi ani, pe acelasi traseu, langa Pietreni, un grup de turisti sositi pe bicicleta au fost batjocoriti de niste nenorociti din localitate. Barbatul a fost imobilizat si a fost nevoit sa asiste cum bestiile din Pietreni ii violau sotia. Apoi le-au luat si bani. Acum bestiile sunt in inchisoare. Cred ca asemenea bestii trebuie sa ajunga in puscarie si sa nu mai iasa de acolo.