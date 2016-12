"Bezna" din sensul giratoriu de la Agigea răstoarnă maşini săptămânal

3

bezna?

bezna e in capul vostru ... e luminat si semnalizat foarte bine ... daca vrei sa intri cu viteza in giratoriu , asta e. in fiecare seara (aproape) trec pe acolo si chiar daca ai viteza moderata (30-40km/h) faci sensul cum vrei. acuma nu vrei sa vina CNADNR-ul sa iti conduca si masina?