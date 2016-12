Beţivii la volan, vânaţi de poliţiştii de la Rutieră

Bețivii la volan, vânați de polițiștii de la Rutieră

În nopțile de 2 și 3 decembrie, lucrătorii Serviciului Poliției Rutiere Constanța au avut o acțiune la care au participat peste 53 de efective, ce au acționat în 47 de zone specifice, în vederea disciplinării celor care conduc autovehicule aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.Cu această ocazie, au fost aplicate 47 de sancțiuni, în valoare de 11.272 lei, au fost constatate 18 infracțiuni la regimul circulației, dintre care 15 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și 3 pentru conducere fără a se poseda permis de conducere.De asemenea, au fost reținute 28 permise de conducere, fiind sancționați 36 de conducători pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, 4 conducători auto care nu au folosit centura de siguranță, 3 pentru defecțiuni tehnice, 9 pentru alte abateri, fiind retrase și 2 certificate de înmatriculare.