Beţivii la volan, stăpâni peste Constanţa?!

Bețivii la volan, stăpâni peste Constanța?!

O acțiune a polițiștilor de la Rutieră în sudul litoralului, care a durat doar trei ore, a demonstrat că șoferii sunt obișnuiți să se urce la volan deși au consumat băuturi alcoolice. Șase dosare penale pentru alcool la volan au fost întocmite de polițiștii rutieri în urma acțiunii ce s-a desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar 15 șoferi au rămas fără permis de conducere.Razia a fost coordonată de ofițerii din cadrul Direcției Rutiere - IGPR, iar polițiști ai Secției de Poliție Autostrăzi, Serviciului Rutier Constanța și Brigăzii Rutiere din București au acționat în sudul județului Constanța, respectiv în stațiunile Saturn, Mangalia, Negru Vodă, Vama Veche și comunele limitrofe, pentru prevenirea și reducerea numărului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora, în care sunt implicați conducătorii de autovehicule aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante.Nu mai puțin de 15 conducători auto care se aflau sub influența băuturilor alcoolice au fost identificați în trafic, ei fiind sancționați contravențional cu amendă, fiindu-le aplicată și măsura reținerii permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 de zile.Totodată, polițiștii au întocmit șase dosare penale privind conducerea autovehiculelor pe drumurile publice de către persoane având o îmbibație alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge.Păstrați-vă calmul!Polițiștii vă spun că, în mod categoric, nu aveți voie să vă urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice! Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, șoferii care conduc sub influența băuturilor alcoolice trebuie să știe că riscă și închisoarea de la unu la cinci ani.Totodată, polițiștii rutieri atrag atenția asupra respectării regimului legal de viteză, întrucât viteza excesivă și cea neadaptată la condițiile meteo, de drum sau trafic, reprezintă principalul factor generator al accidentelor rutiere în România. Un alt sfat dat de Poliția Rutieră este: „Respectați-vă partenerii de drum, păstrați-vă calmul și nu uitați politețea rutieră!”Și pietonilor li se recomandă să-și sporească atenția, să evite pe cât posibil folosirea părții carosabile, mai ales după lăsarea întu-nericului și în condiții de vizibilitate redusă, să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor și să procedeze la efectuarea acesteia numai după ce sunt siguri că se poate face în condiții de siguranță.