Beţivii au făcut prăpăd pe şoselele din Constanţa

Bețivii au făcut prăpăd pe șoselele din Constanța

În week-end-ul care a trecut, deși pe drumurile spre litoral s-au înregistrat valori de trafic deosebit de ridicate, evenimentele rutiere au fost unele minore. Nu s-au petrecut accidente rutiere care să se fi soldat cu răniți grav ori decedați, iar cele care au avut totuși loc au fost favorizate de consumul de băuturi alcoolice.Sâmbătă dimineața, în jurul orei 5, Bogdan Florin Antohi, de 26 de ani, din Vaslui, a produs un accident rutier în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Tânărul șofer, care conducea un autoturism cu numărul de înmatriculare B-14-BXZ, dinspre Constanța spre Cumpăna, din cauza neatenției în conducere, dar și a faptului că era băut, a lovit un autoturism cu număr de Bulgaria, BH46229BC, condus regulamentar de Claudiu Corpoi, de 24 de ani, din Hunedoara, care circula dinspre Cumpăna spre Constanța.În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a pasagerei din mașina cu numere de Bulgaria, Amira Carmen Apostolescu, de 20 de ani, din Hunedoara. Tânăra a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a primit îngrijirile medicale necesare, după care a fost externată.Imediat după producerea accidentului rutier, șoferul vinovat a fost testat de polițiștii de la Rutieră cu aparatul etilotest, ocazie cu care a fost relevat faptul că acesta avea 0.67 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferului i-a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui autoturism în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.Un alt accident rutier care a avut la bază consumul de băuturi alcoolice a avut loc, tot sâm-bătă, dar la ora 12, în localitatea Constanța.Polițiștii de la Rutieră spun că Iulian Pralea, de 36 de ani, din Constanța, care se afla la volanul unui autoturism cu numărul de înmatriculare CT-08-KBY, și circula pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, dinspre strada Suceava spre bulevardul Soveja, în dreptul City Mall Park, din cauză că se afla sub influența băuturilor alcoolice și pentru că nu a păstrat distanța regulamentată față de autoturismul din fața sa, a intrat în coliziune cu o mașină aparținând unei școli de șoferi, cu numărul de înmatriculare CT-79-CMR, condus de Ionela Pllotoschi, de 28 de ani, ce avea în dreapta sa ca instructor pe Nicolae Viorel Văcaru.În urma accidentului, a rezultat vătămarea corporală ușoară a elevei școlii de șoferi, care a fost transportată la Spitalul Clinic Județean Constanța, dar nu a rămas internată.Iulian Pralea a fost testat cu aparatul Drager, care a relevat că avea 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat.Acestuia i-a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice.Seria accidentelor rutiere produse de șoferi băuți a continuat duminică. În jurul orei 5, Marian Vârjîian, de 29 de ani, din Medgidia, care se afla la volanul unui autoturism cu numere de Bulgaria (TX3998XA) și circula pe strada Morii, din localitatea Lipnița, în dreptul unui imobil, din cauza neatenției în conducere și a faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice a pierdut controlul direcției intrând în coliziune cu un alt autoturism (CT-19-ENE) parcat regulamentar pe partea stângă a sensului său de mers.Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a șoferului vinovat și a pasagerului Răzvan Iosif, de 25 de ani, din Medgidia. Cei doi au fost transportați la spital, unde doar tânărul de 25 de ani a rămas internat.În urma testării cu aparatul Drager, polițiștii de la Rutieră au constatat că șoferul Vârjîian avea 0.66 mg/l alcool pur în aerul expirat.Acestuia i-a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice.