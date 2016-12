Bestia dezlănţuită: Viol în Parcul Tăbăcărie

4

pt mine O cautau pe maica-ta

Bai nene e incredibil!!! Doi tineri stau linistiti in parc, si dintr-o data vin doi dobitoci si ii agreseaza, mai mult baiatul e amenintat iar fata violata! E iadmisibil! Iar pt fiinta de mai sus care pune intrebarea ce cautau tinerii aia acolo,pfff..idiotenie curata! Adica ar trebui dupa ora 21 cand se lasa intunericul sa nu mai vezi tipenie de om pe strada? Daca, eu fata fiind, mi se face foame si ma duc la magazin la ora 12, 1 nooaptea sau chiar 11 sa-mi iau paine , lapte si ma agreseaza tampitii care stau la colt..eu sunt de vina, nu? Deci eu violata si agresata si tot eu sunt de vina! Da.. ca in mintea prostului apare intrebarea.. da ce nu puteai sa-ti iei paine mai devreme?Doamne Iisuse, intr-o tara membra UE, in care ni se vorbeste atat despre valori si drepturi.. si drepturi si iar drepturi..eu, ca cetatean al Romaniei, am dreptul sa ies pe strada, am dreptul sa merg la magazin la orice ora,nu e3xista o lege care sa ma impiedice sa fac aceste lucruri! Mai mult, politia are obligatia sa vegheze la respectarea ordinii si linistii publice!! Ce cacat fac oamenii astia? Unde stau ascunsi?! Dat fiind faptul ca strada ( si mai nou, de la o vreme incoace, parcul) e un loc periculos, ar trebui sa patruleze mai des. De unde! Astia stau, trag masina intr-o parte si dormiteaza!!! Pf... iar pentru violatori si criminali le doresc din inima inchisoare pe viata! E foarte grav ca un om care a comis un viol sa primeasca doar 13 ani de inchisoare!Si asta pentru ca cei care au comis un viol, clar au dereglari la cap si ceea ce i-a impins sa faca asta, ii va impinge din nou(ca in cazul de mai sus). Eu ma plimb des prin parcul acela.. ce mama ma-sii?! Acum nu mai pot nici in parc sa ma plimb? Nu pot sa ies ziua pe strada ca trebuie sa se lege un idioat de mine? Da ce naiba au barbatii din Romania?Ca femei agresate ca in tara asta nu stiu daca mai vedem!