Bebeluș cu mâna ruptă, după naştere

Bebeluș cu mâna ruptă, după naștere

Ştire online publicată Marţi, 29 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un bebeluș născut perfect sănătos la Spitalul Județean de Urgență din Reșița le-a fost adus părinților, la câteva ore după naștere, cu o mână ruptă, Părinții spun că medicii i-ar fi fracturat mâna. Ei au depus plângere la Colegiul Medicilor și la conducerea spitalului.Incidentul a avut loc sâmbătă, la ora 6:20. O femeie însărcinată s-a prezentat la Secția de Maternitate a spitalului din Reșița, unde a născut un bebeluș perfect sănătos. La două ore după ce femeia a ieșit din sala de naștere, s-a dus să alăpteze copilul. În acel moment, aceasta a observat că bebelușul avea mâna bandajată. După ce a cerut să i se explice ce s-a întâmplat cu copilul ei, i s-a spus că micuțul avea mâna ruptă, fără a i se oferi nicio explicație."În jurul orei 6:20, soția mea a născut un bebeluș sănătos. După două ore mi-a telefonat să-mi spună că doctorul de gardă, care venise la ora 8:00, a constatat că bebelușul avea o fractură la mâna dreaptă. Am venit la spital, am cerut explicații. Am încercat să luăm legătura cu moașele care au asistat la naștere, dar nu am avut cu cine să stăm de vorbă. (...) De la ora 6 la 8 l-or fi scăpat, l-or fi tras de mână... Nu dau vina pe nimeni, nu doresc nimic, vreau doar să fie copilul bine. Am depus o plângere pentru că sunt neliniștit. Aștept să se facă copilul bine în cel mai scurt timp. Soția mea a născut perfect normal, este la a patra naștere", a spus, la Realitatea TV, Lucian Onuțan, tatăl bebelușului.Conducerea Spitalului Județean din Reșița a decis ca bebelușul să fie transportat la un spital din Timișoara, unde va fi examinat de o echipă de medici ortopezi.Părinții au depus reclamații la Colegiul Medicilor.