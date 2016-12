Beat la volan şi fără permis, făcea legea pe străzile Constanţei

Inconștiență fără margini

Beat la volan și fără permis, făcea legea pe străzile Constanței

Au dat pe gât mai multe pahare cu alcool și apoi s-au urcat la volan. Din fericire, au fost prinși la timp de polițiștii constănțeni, înainte de a provoca o tragedie. Un individ, de 31 de ani, din București a fost oprit de oamenii legii, joi după-amiază, pe bulevardul 1 Decembrie 1918 după ce a șicanat în trafic ceilalți participanți. În urma testării cu aparatul Drager, agenții Serviciului Poliției Rutiere au stabilit că acesta are o alcoolemie de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările polițiștilor au scos la iveală că bărbatul din București nu are nici măcar permis de conducere. El a fost escortat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru recoltarea de probe biologice în vedea stabilirii alcoolemiei. Pe numele individului a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducere fără permis.În cursul nopții, un tânăr de 22 de ani a ajuns la unitatea medicală pentru recoltarea de probe biologice. El a fost oprit în trafic pe strada Eliberării și etilotest-ul a indicat o alcoolemie de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul s-a ales cu un dosar penal și a rămas pieton.