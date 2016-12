Băut şi fără permis, a fugit de poliţişti şi s-a răsturnat cu maşina

Băut și fără permis, a fugit de polițiști și s-a răsturnat cu mașina

Un bărbat din Stupina care conducea un autoturism fără a avea permis și se afla și sub influența băuturilor alcoolice nu a oprit la semnalul polițiștilor, a fost urmărit, a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat apoi în afara părții carosabile.Totul s-a întâmplat, ieri, pe DJ223, în zona Hanul Morilor. Polițiștii i-au făcut semn să oprească lui Gheorghe Tudor, de 44 de ani, din Stupina. Numai că, simțindu-se cu musca pe căciulă, bărbatul a apăsat piciorul pe pedala de accelerație și a încercat să fugă de oamenii legii. El a fost urmărit, dar, la scurt timp, a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Polițiștii și-au dat seama imediat de ce a fugit acesta: nu avea nici permis și se afla și sub influența băuturilor alcoolice. Gheorghe Tudor s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui autoturism pe drumurile publice fără a avea permis, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice și pentru că nu a oprit la semnalul polițiștilor.