BĂTUTĂ, VIOLATĂ şi DESFIGURATĂ / Îl acuză pe fostul iubit că i-a aruncat ulei încins pe faţă

BĂTUTĂ, VIOLATĂ și DESFIGURATĂ / Îl acuză pe fostul iubit că i-a aruncat ulei încins pe față

O tânără de 26 de ani acuză, de pe patul de spital, că fostul iubit a sechestrat-o, a bătut-o, a violat-o și a desfigurat-o, aruncându-i ulei încins pe față. După chinul prin care a trecut, Carmen Ș. este internată în Spitalul Județean Constanța, unde este sub supravegherea medicilor de la Secția Chirurgie Plastică și Arși, având arsuri de gradul II și III. Între timp, polițiștii din Medgidia, unde se pare că s-a petrecut incidentul, au demarat o anchetă.Incidentul s-ar fi petrecut duminică, 5 ianuarie. Tânăra povestește că a avut o relație cu Ciprian Mazilu timp de șase ani, dar în urmă cu un an s-au despărțit, iar ea s-a mutat în Călărași, unde își crește fiul în vârstă de opt ani, provenit dintr-o relație anterioară. La sfârșitul săptămânii trecute, a venit însă la Medgidia, pentru a-și lua lucrurile ce rămăseseră în apartamentul fostului iubit.„Ajunsă în apartamentul acestuia, clienta mea a fost lipsită de libertate de fostul iubit, care a lovit-o, are și urme de violență pe corp. Acesta a dus-o în dormitor, unde a violat-o. Ulterior, pentru că îi era rău, i-a cerut un pahar cu apă, el i l-a adus, dar credem că în același timp a pus la încălzit și o tigaie cu ulei, cu care a venit apoi în dormitor și, spune clienta mea, i-a aruncat cu uleiul încins în față”, a declarat pentru „Cuget Liber” avocatul tinerei Corneliu Buzărnescu.Ulterior incidentului, tânăra spune că a fost ținută de fostul iubit în apartamentul din Medgidia timp de 15 minute, înainte ca acesta să sune la Serviciul unic de urgență 112 pentru a chema o ambulanță. Fata a fost dusă la Spitalul municipal Medgidia, unde fostul iubit a declarat că a fost rănită într-un accident casnic. „Clienta mea nu putea să vorbească, eu am preluat cazul ieri, 9 ianuarie și am depus plângere la Poliția municipiului Medgidia pentru lipsire de libertate, viol și tentativă de omor”, a mai precizat avocatul constănțean. Potrivit acestuia, chiar și ulterior celor întâmplate, bărbatul ar amenința-o pe victimă, prin mesaje trimise pe telefonul mobil, dacă va apela la polițiști.În această dimineață, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Constanța au anunțat că sesizarea a fost înaintată Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru competentă soluționare. De menționat că tânărul acuzat neagă acuzațiile ce i se aduc și spune că a stropit-o pe femeie cu ulei încins din greșeală, când a dărâmat tigaie.