Bătută şi drogată de colegele mai mari

Bătută și drogată de colegele mai mari

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O fată de 10 ani a fost retrasă de la școală de familie, pe motiv că este traumatizată de fetele mai mari din internat, care au bătută și drogat-o. Conducerea Liceului de Coregrafie din Cluj-Napoca spune că fetița are probleme de comportament, dar se fac și verificări legate de acuzațiile aduse de familie, informează realitatea.net. "A fost supusă unor agresiuni, chiar sub influența unor substanțe etnobotanice. I-au pus ceva în ceai... Colegele de cameră, pentru că ele umblă cu etnobotanice", spune mama fetiței. Conducerea liceului și administratorul internatului susțin că fetița are probleme de socializare. A fost deschisă o anchetă în acest caz. Citește mai mult