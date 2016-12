Bătrân ameninţat cu "Garda" dacă nu "spală" nişte bani!

Bătrân amenințat cu "Garda" dacă nu "spală" niște bani!

O sumedenie de fapte, deosebit de grave, pentru care omul, la vârsta sa, trebuie să răspundă penal, iar asta deoarece, în urmă cu câțiva ani, a intrat în cârdășie cu persoane ce au legături cu lumea interlopă din Constanța. Sprijinindu-se de un baston, Ion Roman a răspuns, timp de aproximativ o oră, întrebărilor puse de judecători cu privire la implicarea sa în infracțiunile de care este acuzat.Deși apare în dosar alături de Vasile Goșu, acuzat de evaziune fiscală, înșelăciune, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani, Ion Roman a spus că niciodată nu a servit nici măcar o cafea cu persoana alături de care a fost inculpat. "O singură dată l-am văzut, în septembrie 2006, când mi-a fost prezentat de Ion Giurcă, tatăl nurorii mele. Acesta mi-a solicitat o factură pentru SC Lacto GMG SRL Constanța, pentru a rezolva astfel o problemă pe care o avea, dar nu mi-a spus pentru ce. Niciodată nu am avut vreo înțelegere să facem «prostii» împreună", a explicat Ion Roman legătura sa cu persoana care apare alături de el în acest dosar. Numai că bătrânul s-a lăsat atras în afacerile, se pare necurate, pe care le derula Vasile Goșu. După acea întâlnire, respectiv din octombrie 2006, la el s-a prezentat Stila Goșu, care i-a spus la momentul acela că vine din partea fratelui său, "Sile". "Până în 2008 s-a prezentat Stila Goșu la mine, din partea Lacto GMG, care mi-a cerut, la o lună - două, câte o factură. De obicei îmi dădea o notiță (n.r. - una dintre ele o depune la dosar, pentru a demonstra judecătorilor că spune adevărul), în care îmi spunea tot ce trebuie să cuprindă factura", a declarat bătrânul.Bătrânul a vrut să iasă din "încrengătura" în care intrase în primăvara lui 2008. Numai că "Stila Goșu a venit la mine, a țipat și m-a amenințat. Spunea: «Noi suntem machedoni! Garda (n.r. - Garda Financiară) e a noastră!» Mie personal mi-a fost teamă să mă pun cu ei…", le-a povestit acesta judecătorilor. În ceea ce privește sumele pe care le datorează Fiscului în urma acestei povești, bătrânul a recunoscut că, potrivit documentației, trebuie să dea o sumă de bani, respectiv TVA și impozit pe profit, dar că, în prezent, trăiește din pensie și nu are din ce plăti. Bătrânul le-a mai spus magistraților că nu ar fi avut niciun câștig din "afacerea" cu Lacto. "Regret enorm. Sunt la o vârstă la care n-ar trebui să stau aici. Mă consider nevinovat!", a spus Ion Roman.Întrebat ce are de spus vizavi de comiterea infracțiunii de spălare de bani, bătrânul le-a răspuns judecătorilor cu o întrebare: "Ce am spălat?"Vasile Goșu, audiat și el de judecători, a spus că, în calitate de administrator al SC Lacto GMG SRL, a avut o înțelegere cu Ion Roman pentru livrarea unor materiale de construcții. "Nu am știut dacă societatea lui avea ca obiect de activitate livrarea de materiale de construcții", spune el."Eu am construit un hotel în 2006, când am încheiat un contract între SC Lacto GMG și societatea bătrânului și care viza livrarea de materiale de construcție. Toate produsele cumpărate de la Roman Ion nu cunosc de unde proveneau, dar le-am cumpărat prin bancă, fiind înregistrate absolut legal în contabilitate", a completat Vasile Goșu. Întrebat cine este Stila Goșu, persoana la care a făcut referire Ion Roman, Vasile Goșu a spus că este vărul său și că l-a ajutat la construirea hotelului. "Nu cunosc nimic despre notițele lui Ion Roman. Nu i-am spus niciodată lui Stila Goșu să meargă la el. Eu am și un frate, care se numește tot Stila Goșu… Numai eu am avut relații de afaceri cu Ion Roman", a spus Vasile Goșu. Magistrații de la Tribunalul Constanța vor continua procesul în care cei doi sunt acuzați de infracțiuni economice grave prin audierea de martori. Între timp, Ion Roman se va interna în Spitalul Militar București, unde va fi suspus unei intervenții chirurgicale deosebit de riscante, mai ales ținând cont de vârsta sa înaintată.Dacă va trece cu bine, el va trebui să se întoarcă în sala de judecată, pentru a fi prezent la procesul penal în care apare ca inculpat.