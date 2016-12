Bătălie pentru locurile de parcare din Constanţa

5

locuri la licitatie

Am vazut numeroase masini vai de mama lor, cad tablele de pe ele, nemiscate cu anii dar cu loc de parcare asigurat, in vreme ce altele mai rasarite, sunt parcate pe unde se nimereste. Ar trebui ca in fiecare an aceste locuri sa fie atribuite dar de la zero. Nu e corect ca unul cu o Dacie din '92 sa detina un loc pentru eternitate iar altul sa nu aibe pentru aceeasi eternitate, doar pentru simplul fapt ca s-a mutat mai tarziu in blocul dn apropiere, pierzand in felul asta "startul". De ce nu se aplica principiul cerere oferta? Adica in fiecare an, pentru un anumit loc de parcare sa existe mai multe oferte, si sa-l castige ala care da mai mult. In felul acesta si Primaria ar aduna mai multi bani. Ca un fel de licitatie. In felul acesta, ala cu Dacia poate o va da la fiare vechi, ala cu masina mai procopsita, va avea un loc de parcare,iar Primaria ar aduna mai multi bani, sa zicem 500 de RON sau chiar mai mult. Cunosc pe cineva care ar fi dispus sa dea si 7-800 RON pe an numai sa aibe un loc.