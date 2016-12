Bătălia pentru un loc de parcare în Constanţa. Cum îţi poţi închiria locul şi ce faci cu vecinii invidioşi

1

Lege ca-n Romania..

Una dintre cele mai stupide decizii e aceasta cu placutele. Bun, v-ati documentat cum sta treaba cu ocuparea abuziva a locului de parcare ( desi si aici sunt multe de spus) dar ce facem cu cei care nu au "prins" loc de parcare ? 1. Credeti ca noi astia restu` care nu am avut pile la primarie sau administrator nu am fi vrut un loc de parcare cu doar 150 lei pe an, nu am fi vrut confortul acesta la atat de putini bani ?! Am parcat in timpul zilei pe locuri rezervate si am gasit bilete in geam de genul "nu mai parca pe locul meu platit" ..zi zau ca te spetesti din greu sa platesti cei 150 lei pe an. Dai banii astia si ai 2-3 m patrati ai tai in strada si politia care-ti protejeaza terenul. Propun taxa de 2000 lei/ an sa vad atunci cati din astia cu pretentii de proprietari buni platnici de impozite mai au placute (pana la urma locul de parcare rezervat e un confort de lux in ziua de azi corect? din moment ce 1 ora de parcare in zonele de interes costa 2 lei ) . 2. Ce facem cu placutele false de prin gradini ? e plina Constanta de ele si de urangutani ce revendica un loc public infigand un fier in pamant ori pe trotuar ( se dau locuri pe trotuar? -vezi imaginea articolului- nu stiam..) . Decizia placutelor e stupida din capul locului, produce doar cearta intre posesorii de masini. Inca un argument ca a fost luata pripit si nu e pusa la punct e faptul ca nici ei nu stiu prea bine cum sta treaba cu orele, sa zicem ca au cazut de acord totusi si ca nu exista restrictii de interval orar si ca asa zisul proprietar daca ridica placuta nu ai voie (nu prea ai nici cum ce-i drept) sa parchezi, dar am vazut prin oras pe bulevarde un nou stil de placute, pe bordura care nu se pot ridica, ce te faci in situatia asta.. pam-pam .