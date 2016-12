BĂTAIE DE JOC. Victimele noului Cod Rutier

5

INCEPUTUL RAZBOIULUI CIVIL LANSAT IN ANR. Din surse sigure va prezentam LISTA sutelor de ANGAJATI din Romania CARE ACUZA ANR DE INJUSTITIE, ABUZURI SI EPURARI ILEGALE, si au dat ANR in judecata la tribunalele si curtile de apel din tara. Printer cei car

MARTORII EPURARILOR ANR INCEP SA VORBEASCA Reporter: In ultima perioada am auzit vorbindu-se de o miscare de revolta in ANR Care este scopul miscarii Rezistenta ANR? Rezistenta ANR :scopul declarat al rezistentei este corectarea incalcarilor legiii si abuzurilor, reinstaurarea legii si a normalului in ANR Rep: Cand v-ati dat seama ca ceva este in neregula ? Rez: Cred ca atunci cand au inceput in vara 2012 numeroase demisii in special de la compartimentele Juridic, Personal si Tehnic-investitii, unele se pare dupa numeroase presiuni, din moment ce persoanele in cauza mai aveau 1 an sau chiar 3 luni pana la pensie. Acestea au fost urmate de demiteri directe exercitate cu incalcarea flagranta a legii de erori si retractari in organizarea unor concursuri de nagajare pentru niste locuri “dinainte stabilite”. Eugen Olteanu , fost jurist in ANR, din pacate, a inceput prin a manevra persoanele de mai sus si a crea falsuri pentru a demite persoanele care nu inchideau ochii la incalcarea legii. Acesta a avut contractul suspendat aproximativ 3 ani pentru motivul ca apara interesele sindicale ale consilierilor juridici din Romania.(link..)Conform legii era angajat al ANR si avea obligatia ca dupa incetarea motivului legal sa se intoarca in cadrul institutiei. In flagranta incalcare a legii a fost angajat in paralel la autoritatea aeronautica romana, inainte de a se intoarce legal in ANR si eventual a-si da demisia pentru a-i putea “lucra” pe altii. Rep: Si cum credeti ca a aparat drepturile si interesele consilierilor juridici din Romania?si mai précis ale celor din ANR, adica ale fostilor colegi de birou nu –i asa? Rez. Exact! Raspunsul la intrebarea dvs este simplu: a facut presiuni si falsuri pentru ca in aproximativ o luna toti cei 4 juristi ai ANR sa-si piarda functiile, direct sau indirect. In locul lor a pus o referenta de la biroul inmatriculari nave, Andreea Vasilescu, care impreuna cu Rodica Avram o contabila pusa sa conduca compartimentul Personal a semnat apoi toate epurarile din ANR. Ceea ce este insa mai grav este ca cei ce le-au exercitat au facut-o prin fabricarea unor falsuri grosolane si a unor incalcari ale legii, a unor greseli care ii descalifica profesional si ii expun periculos justitiei si oprobiului public. Rep :Mai considerati ca are dreptul sa se numeasca reprezentant sindical al consilierilor juridici din Romania? Rez: Dvs. Ce credeti?