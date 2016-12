BĂTAIA TRADIȚIONALĂ de Anul Nou cu bâtele între cete de mascaţi, întreruptă de jandarmi

BĂTAIA TRADIȚIONALĂ de Anul Nou cu bâtele între cete de mascați, întreruptă de jandarmi

Ştire online publicată Marţi, 31 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tradiționala bătaie cu bâtele între cetele de mascați din localitatea ieșeană Ruginoasa din ultima zi a anului nu a mai avut loc, deoarece jandarmii i-au împiedicat pe membrii celor două tabere să se lovească reciproc.Purtătorul de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, Marius Țăranu, a declarat, marți, pentru corespondentul Mediafax că tinerii din Ruginoasa au început să se adune încă de la ora 5.30 în trei locații din comună, după care au pornit spre centrul localității, cu intenția de a se bate cu bâtele."Oamenii s-au adunat în trei locații, Rediu, Dumbrăvița și Bugioaia, după care au plecat spre locul de întâlnire. La ora 7.00 erau aproximativ 300 de civili și 30 de mascați. Jandarmii au discutat în permanență cu ei, nu s-au înregistrat acte de violență. Nu am fost nevoiți să acordăm sancțiuni, oamenii au înțeles să nu se manifeste violent", a declarat maiorul Marius Țăranu.Potrivit lui Țăranu, în jurul orei 9.00, membrii celor două grupări - Văleni și Deleni - și-au dat jos măștile, pornind apoi către primărie, pentru a-l ura pe primarul comunei Ruginoasa. "În toată această acțiune am fost sprijiniți de consilierii locali și de primarul din Ruginoasa, care au stat în permanență în stradă și au descurajat violența", a mai spus purtătorul de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, maiorul Marius Țăranu.O parte dintre sătenii din Rugnoasa s-au arătat nemulțumiți că autoritățile au interzis tradiționala bătaie între mascați din ultima zi a anului, fiind al doilea an consecutiv când se întâmplă acest lucru. În ultimele zile, echipe de polițiști și jandarmi au patrulat pe străzile din Ruginoasa și au discutat cu oamenii, informându-i că vor fi sancționați dacă se vor înregistra violențe.Șefii Poliției județului Iași au spus că obiceiurile locale trebuie respectate, dar că manifestările violente, gen bătaia cu bâtele sau cu biciul, nu pot fi tolerate. Nici anul trecut, tradiționala bătaie cu bâtele între cetele de mascați de la Ruginoasa, județul Iași, n-a mai avut loc, jandarmii împiedicând membrii celor două tabere să ajungă față în față și să se lovească reciproc.Cu doi ani în urmă, pe 31 decembrie, patru persoane au fost rănite, în urma confruntării cetelor rivale de mascați din comuna ieșeană Ruginoasa. Trei dintre persoanele rănite au fost transportate la spital, iar cea de-a patra a refuzat să fie transportată la o unitate medicală.