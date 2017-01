Băsescu: „Chiuariu are o atitudine «degradantă», decredibilizează justiţia şi Guvernul”

Băsescu: „Chiuariu are o atitudine «degradantă», decredibilizează justiția și Guvernul”

Ştire online publicată Miercuri, 26 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a caracterizat, marți, atitudinea lui Tudor Chiuariu drept „degradantă”, având în vedere că, prin felul în care liberalul „înțelege relațiile cu instituțiile statului”, în special după solicitarea DNA, ministrul decredibilizează Guvernul, justiția și pe sine. Băsescu s-a declarat „uimit” de modul în care ministrul Chiuariu „înțelege relația cu instituțiile statului” și i-a reamintit liberalului că în timpul scandalului Flota, cerea trimiterea dosarului său în instanță. În acest context, șeful statului a remarcat că nu înțelege „de ce demnitarii de azi nu vor dosarele în instanțe”, „locul unde își probezi nevinovăția”. „Cred că atitudinea lui Chiuariu face deservicii majore Guvernului prin modul în care înțelege să se apere, justiției și domniei sale pentru că se decredibilizează”, a subliniat șeful statului. El a accentuat că ministrul ar fi trebuit să ceară trimiterea dosarului său în instanță pentru a-și proba nevinovăția, „nu să se bată, să-și țipe nevinovăția la un loc și moment nepotrivit - la televizor”. Președintele a adăugat că o astfel de atitudine poate fi acceptată, la limită, din partea opoziției, nu a celui ce coordonează domeniul justiției. „Pentru ministrul Justiției o astfel de atitudine este degradantă”, a precizat Băsescu, accentuând că pentru nimeni un astfel de comportament nu ar fi la fel de „grav și nepotrivit”. „Trebuie să înțeleagă că este ministrul Justiției în Guvernul României, iar atitudinea domniei sale nu face decât să-l discrediteze pe el, Guvernul și Justiția”, a conchis șeful statului. Ministrul Justiției, Tudor Chiuariu, a declarat, luni seară, la Antena 3, că DNA a demarat „dosariada liberalilor” după ce a cerut revocarea procurorului Doru Țuluș, în opinia sa DNA întocmindu-le dosar și altor miniștri PNL - Eugen Nicolăescu, Mihai Voicu și Varujan Vosganian. Tudor Chiuariu spune că Direcția a demarat „dosariada liberalilor”, după ce acesta a cerut demisia procurorului șef al secției a II-a a DNA, Doru Țuluș. Tudor Chiuariu a acuzat DNA că ascultă ilegal atât telefoanele politicienilor, cât și pe cele ale rudelor și ale apropiaților acestora. În cadrul emisiunii „Sinteza zilei”, difuzată luni seara la Antena 3, ministrul Justiției a afirmat că are certitudinea că soția ministrului Decebal Traian Remeș are telefoanele ascultate de DNA, care, după părerea sa, este insti-tuția care deține cea mai multă informație politică din România. Ministrul a reluat, marți, acuzațiile, spunând că mulți dintre procurorii Direcției i-au semnalat ilegalități. „Nu pot să dau mai multe amânunte, am informații de la DNA, nu toți procurorii de DNA sunt abuzivi și incompetenți și unii dintre ei sunt scârbiți de ceea ce se întâmplă, pentru că toate lucrurile astea sunt folosite politic”, a spus Chiauriu, la finalul ședinței comisiei juridice a Senatului, unde a participat, marți, pentru susținerea unor proiecte de lege legate de activitatea CSM. Tudor Chiuariu face obiectul unei solicitări a DNA adresate președintelui Traian Băsescu, în care se solicită începerea urmăririi penale a ministrului pentru presupuse acte de corupție referitoare la aprobarea trecerii unui teren și a unei clădiri, subevaluate, în patrimoniul unei societăți în care sunt implicate persoane care au făcut afaceri cu premierul Călin Popescu Tăriceanu și primarul capitalei Adriean Videanu.Președintele Traian Băsescu a caracterizat, marți, atitudinea lui Tudor Chiuariu drept „degradantă”, având în vedere că, prin felul în care liberalul „înțelege relațiile cu instituțiile statului”, în special după solicitarea DNA, ministrul decredibilizează Guvernul, justiția și pe sine. Băsescu s-a declarat „uimit” de modul în care ministrul Chiuariu „înțelege relația cu instituțiile statului” și i-a reamintit liberalului că în timpul scandalului Flota, cerea trimiterea dosarului său în instanță. În acest context, șeful statului a remarcat că nu înțelege „de ce demnitarii de azi nu vor dosarele în instanțe”, „locul unde își probezi nevinovăția”. „Cred că atitudinea lui Chiuariu face deservicii majore Guvernului prin modul în care înțelege să se apere, justiției și domniei sale pentru că se decredibilizează”, a subliniat șeful statului. El a accentuat că ministrul ar fi trebuit să ceară trimiterea dosarului său în instanță pentru a-și proba nevinovăția, „nu să se bată, să-și țipe nevinovăția la un loc și moment nepotrivit - la televizor”. Președintele a adăugat că o astfel de atitudine poate fi acceptată, la limită, din partea opoziției, nu a celui ce coordonează domeniul justiției. „Pentru ministrul Justiției o astfel de atitudine este degradantă”, a precizat Băsescu, accentuând că pentru nimeni un astfel de comportament nu ar fi la fel de „grav și nepotrivit”. „Trebuie să înțeleagă că este ministrul Justiției în Guvernul României, iar atitudinea domniei sale nu face decât să-l discrediteze pe el, Guvernul și Justiția”, a conchis șeful statului. Ministrul Justiției, Tudor Chiuariu, a declarat, luni seară, la Antena 3, că DNA a demarat „dosariada liberalilor” după ce a cerut revocarea procurorului Doru Țuluș, în opinia sa DNA întocmindu-le dosar și altor miniștri PNL - Eugen Nicolăescu, Mihai Voicu și Varujan Vosganian. Tudor Chiuariu spune că Direcția a demarat „dosariada liberalilor”, după ce acesta a cerut demisia procurorului șef al secției a II-a a DNA, Doru Țuluș. Tudor Chiuariu a acuzat DNA că ascultă ilegal atât telefoanele politicienilor, cât și pe cele ale rudelor și ale apropiaților acestora. În cadrul emisiunii „Sinteza zilei”, difuzată luni seara la Antena 3, ministrul Justiției a afirmat că are certitudinea că soția ministrului Decebal Traian Remeș are telefoanele ascultate de DNA, care, după părerea sa, este insti-tuția care deține cea mai multă informație politică din România. Ministrul a reluat, marți, acuzațiile, spunând că mulți dintre procurorii Direcției i-au semnalat ilegalități. „Nu pot să dau mai multe amânunte, am informații de la DNA, nu toți procurorii de DNA sunt abuzivi și incompetenți și unii dintre ei sunt scârbiți de ceea ce se întâmplă, pentru că toate lucrurile astea sunt folosite politic”, a spus Chiauriu, la finalul ședinței comisiei juridice a Senatului, unde a participat, marți, pentru susținerea unor proiecte de lege legate de activitatea CSM. Tudor Chiuariu face obiectul unei solicitări a DNA adresate președintelui Traian Băsescu, în care se solicită începerea urmăririi penale a ministrului pentru presupuse acte de corupție referitoare la aprobarea trecerii unui teren și a unei clădiri, subevaluate, în patrimoniul unei societăți în care sunt implicate persoane care au făcut afaceri cu premierul Călin Popescu Tăriceanu și primarul capitalei Adriean Videanu.