„Baroul Constanţa trebuie să aparţină avocaţilor şi numai avocaţilor!“

Avocat dr. Sorin Calafus:

„Baroul Constanța trebuie să aparțină avocaților și numai avocaților!“

- Dle. Sorin Calafus, interviul precedent acordat ziarului nostru a avut ecouri răsunătoare. Cei mai mulți dintre cititori v-au felicitat pentru decizia de a candida la funcția de decan al Baroului Constanța. V-a surprins acest lucru? - Sincer, m-ar fi întristat dacă nu ar fi fost așa. Nu este nicio surpriză. Și asta pentru că am în spate o carieră de succes. Sunt avocat și numai avocat de aproape patru decenii. În toți acești ani, am făcut tot ceea ce presupune munca de avocat, din primul an de stagiatură și până astăzi. Au fost nopți nedormite, am făcut pârtie prin sala pașilor pierduți, mi-am sacrificat sănătatea, am stat ore și ore în șir așteptând să intru în instanță, am pledat convins de nevinovăția clienților mei. Lumea mă cunoaște foarte bine, nu mai am ne-voie de nicio prezentare. Și din aceste motive, am decis să intru în lupta pentru șefia Baroului Constanța. - Sunt mulți dintre colegii dvs., din generația mai tânără, care spun că nu sunt corect evaluați. Ce veți face pentru ei, în momentul în care veți ajunge decan al Baroului Constanța? - Știu foarte bine ce se întâmplă în instanțe. Trec pe acolo de 36 de ani, perioadă în care, repet, am suportat multe. De aceea, doresc acum ca tinerii mei colegi, fiul meu să nu mai îndure ceea ce a îndurat generația mea. Munca de avocat este 70% așteptare pe holurile instanțelor, tensiune, război al nervilor tari. Aștepți să-ți vină rândul de a intra în instanță. În realitate, nu e nimic romantic în avocatură. Procesele fulminante sunt „politice”. Ani de zile, am fost martor al evenimentelor din Barou. Am văzut cum profesia de avocat s-a degradat constant, un fenomen care a luat amploare, până la nivelul alarmant la care s-a ajuns astăzi. Pentru acest lucru, nu sunt neapărat vinovați foștii decani sau consilierii. Însă avocații nu s-au simțit niciodată protejați. Tinerii mei colegi au nevoie de cineva care să le apere interesele. Doresc să înființez la Constanța un centru pentru pregătirea și perfecționarea avocaților. Doresc să le aduc lucrări de specialitate, editate în țară și în străinătate, pe care mulți nu-și permit să le achiziționeze. Doresc să le redau demnitatea, să-i fac să se simtă mândri că sunt avocați, iar comunitatea să le acorde respectul pe care îl merită. - Cui trebuie să aparțină Baroul Constanța? - Fără îndoială, Baroul Constanța trebuie să aparțină avocaților și numai avocaților. Fără comentarii. Cei din generația mea nu pot uita primii pași în avocatură. Suntem puțin nostalgici. Ne practicam profesia de avocat în condiții mizere, într-o săliță întunecoasă, aflată în sediul Judecătoriei, în care ne înghesuiam cu toții, zgribuliți de frig, în așteptarea momentului în care ni se oferea prilejul de a ne susține pledoaria. Au trecut anii. Acum, avem o casă imensă a noastră, sunt ziduri frumoase, dar în care, din păcate, nu ne mai regăsim. Marile mele provocări sunt socializarea și profesionalizarea înaltă. Doresc să-i fac pe colegii mei să-și regăsească demnitatea și identitatea pierdută. De asemenea, Baroul este obligat să asigure protecția membrilor săi și să extindă facilitățile pentru toți. - Trec în revistă obiectivele pe care vi le propuneți să le îndepliniți în calitate de decan al Baroului Constanța. Organizarea unui cabinet multi-media, îmbogățirea patrimoniului bibliotecii sau înființarea Centrului Regional Constanța al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților sunt printre cele mai îndrăznețe. Cum veți face rost de bani pentru a vă susține platforma? - Banii vor veni de la comunitatea europeană. Vom accesa, în primul rând, fonduri europene pentru implementarea de proiecte, prin Barou și, mai ales, prin Fundația Europrof. Fundația este o mină de aur neexploatată, există resurse care, până acum, nu au fost valorificate. Avem toate pârghiile necesare pentru a atrage fonduri; personal, am relații în țară și în străinătate pe care vreau să le pun în slujba colegilor mei. - În plină campanie, ce mesaj transmiteți tinerilor dvs. colegi? - Mare parte dintre aceștia sunt neutri, sunt indeciși, poate că nu cunosc foarte bine platformele candidaților la funcția de decan. Îi sfătuiesc să cântărească atent ofertele candidaților la alegeri. Să țină cont că au nevoie de un bun manager. Este în joc interesul lor, viitorul lor! Nu ratați ediția de joi, 31 martie, a ziarului nostru, în care vom publica ultima parte a interviului cu avocatul Sorin Calafus