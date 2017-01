„Baroul Constanţa are nevoie de un bun manager!“

Conf. univ. dr. avocat coordonator Sorin Calafus:

„Baroul Constanța are nevoie de un bun manager!“

- D-le Sorin Calafus, sunteți un avocat arhicunoscut în Constanța. Ce v-a determinat să intrați în lupta pentru șefia Baroului Constanța? - Sunt un om realizat din punct de vedere economic, sunt de 36 de ani avocat, am ajuns la maturitatea profesională deplină și consider că este de datoria mea să-mi împărtășesc experiența celor din jur. Constanța mă cunoaște foarte bine. Jumătate mi-a fost adversară în procese, pe cealaltă jumătate am apărat-o. Am foarte mulți prieteni în Baroul Constanța, oameni care au încredere în mine. Sunt și unii invidioși pe statutul lui Sorin Calafus. Pentru toți aceștia, chiar merită să lupt. Vreau să devin liderul lor! Consider că fiecare avocat este șeful lui. Pierde sau câștigă. Ei au nevoie de un conducător matur, cu experiență profesională și de viață, un om care să fie cunoscut de întreaga comunitate, simpatizat și care să poată deschidă „uși”. Acesta sunt Eu. Niciodată nu am fost modest. Modestia este apanajul altora. Eu nu mai am timp. Doresc să dau din viața mea pildă tuturor tinerilor. - Care ar trebui să fie profilul decanului Baroului: un avocat prins permanent cu procesele sale sau un bun manager? - Asta da întrebare! Ce e mai bine: să-ți vezi de interesele proprii și mai puțin de ale altora (Barou) sau să pui pe primul plan interesul avocaților și mai puțin pe al tău? Dumnezeu a fost darnic cu mine, am ajuns în stadiul în care „de unde am luat, să pun la loc”. Managerul este conducătorul organizației, el întocmește proiecte și desfășoară activități pur manageriale benefice tuturor celor din jurul său. El trebuie să fie apropiat de cei pe care îi reprezintă, de situația lor familiară și personală. Toate problemele deduse spre rezolvare managerului trebuie rezolvate pe loc și nu conform motivației românești „las’ că merge și așa”. Sunt un om pedant profesional și nu doresc și nici nu-mi place să văd oameni umiliți de alte instituții ce deservesc justiția. Vezi amenzi nejustificate, luări de poziții în contradictoriu… - D-le Sorin Calafus, mai face parte avocatul, la ora actuală, din elita societății constănțene? - Din păcate, profesia de avocat a decăzut mult. Noi, avocații, nu mai suntem priviți ca lideri de opinie, nu mai suntem implicați în activitățile comunității, nu mai suntem nimic. Ne vedem doar de propriile noastre interese. Și atât. Nu suntem vii, nu ne mișcăm, nu apărem în presă. Nu mai avem curaj, am devenit o remorcă a întregii mașinării a sistemului judiciar. Trebuie să fim respectați, să mergem pe stradă cu fruntea sus, să fim mândri că suntem Avocați. Dacă m-aș mai naște încă o dată, m-aș face tot avocat. - Pe ce veți pune baza cel mai mult în mandatul dvs.? - Pe continuitate și, în același timp, schimbare în procesul de modernizare a Baroului Constanța. Respect statutul profesiei de avocat: „exercițiul liber al profesiei, demnitatea, conștiința, independența, probitatea, umanismul, onoarea, loialitatea, delicatețea, moderația, tactul și (notă personală - mai important, mai presus ca toate la un loc) comunicarea și sentimentul de confraternitate”. Sunt principii esențiale ale profesiei de avocat. - Ați intrat într-o competiție mai dură ca niciodată. Dacă ai dvs. contracandidați vor în-cerca să vă „murdărească“ imaginea, veți reacționa? Și dacă da, la ce manieră? - Nu doresc, în acest moment, să mă gândesc la probleme negative. Sunt un om onest și corect. Sunt încărcat cu energii pozitive și chiar îmi doresc mult acum să reușesc în această competiție. Voi intra în legătură interactivă cu barouri din țară și din străinătate, pentru a putea colabora atât din punct de vedere material, cât și profesional. În ceea ce fac acum, și pretind a fi bine, nu doresc să dezgrop „securea războiului”. Nu e nici demn pentru mine și nimeni nu ar avea de câștigat dintr-o bătălie surdă. Avocații sunt cei care trebuie să câștige. Ei vor fi beneficiarii proiectelor, muncii și imaginației mele. A profesionalismului meu. Dar, dacă voi fi forțat să fac lucruri care nu-mi sunt pe plac, o voi face. Fără să mă gândesc de două ori! Interesul major nu este al lui Calafus. Este al avocaților, al tuturor avocaților din Barou. Ei au nevoie de un om care să-i asculte și care să le rezolve problemele.