Barca disperării. Zeci de imigranţi afgani bolnavi şi flămânzi, descoperiţi pe mare, lângă Constanţa

Ce inseamna sa fii uman?

Nu stiu citi ani ai si nu stiu cine esti. Ce stiu este ca si romãnii incercau sa fuga pe mare pina in 1989. Si nu toti reuseau. Daca ajungeau in apele internationale si erau detectati de granicerii securisti, erau mitraliati chiar si acolo. Alrtii au murit inecati, iar altii au fost prinsi si au fost batuti si au facut puscarie. Mie personal mi-a murit un bun prieten in zona Sulina, pe mare, in anul 1988, iar singura explicatie pe care o am a fost ca s-a tras in el din avion sau elicopter. Nici eu nu sint ABSOLUT deloc de acord cu islamismul extrem, inclusiv cu tot ceea ce tine de acesta, terorism s.a.m.d. dar acolo sint copiii, in primul rind. iar restul pina la proba contrarie sint fiinte umane. Iar daca au fugit din Afanistan , dupa parerea mea sint normali, nu talibani sau alte mizerii umane de acest gen.

Sa-i ajute bogatii din Emirate, Qatar, Kuweit, Arabia Saudita, Brunei etc. Sa le ofere casa, masa si locuri de munca, doar sunt de-ai lor. De ce...