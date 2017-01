Din cauza vântului puternic

Barcă de agrement scufundată în portul Tomis

Ieri dimineață, o ambarcațiune de agrement, care era acostată în portul Tomis, s-a scufundat din cauza vântului puternic. Ambarcațiunea se numește Wolfy, sub pavilion România, iar în momentul în care autoritățile s-au prezentat la fața locului avea catargul rupt și era scufundată parțial. Partea din spate a bărcii era acoperită cu apă, iar prova era scufundată în totalitate. Din fericire, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime omenești sau urme de poluare. Din câte se pare, ambarcațiunea aparține constănțeanului Woldyman Grafu. Nava avea sub șase metri lungime și nu era înmatriculată. Proprietarul va fi nevoit să suporte cheltuielile legate de scoaterea ambarcațiunii la mal. Investigațiile sunt continuate de ofițerii Serviciului de Cercetare al Căpităniei Zonale Constanța, în vederea stabilirii cu exactitate a condițiilor în care barca s-a scufundat.