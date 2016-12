Bărbatul de la Tortomanu care şi-a obligat concubina să facă sex cu un cal va sta trei ani după gratii

Bărbatul de la Tortomanu care și-a obligat concubina să facă sex cu un cal va sta trei ani după gratii

20 Septembrie 2010

Marius Corcodel, tânărul de 22 de ani, din localitatea Tortomanu, care și-a obligat concubina să îi bea urina și să facă sex cu un cal (!), și care și-a băgat în sperieți familia din cauza scandalurilor și violențelor, va sta trei ani după gratii. Decizia este definitivă și a fost dată de magistrații de la Curtea de Apel Constanța, care au respins recursul declarat de individ ca fiind nefondat. Prin urmare, Corcodel urmează să fie căutat de Poliție și băgat după gratii, în vederea ispășirii pedepsei. Corcodel a fost judecat pentru comiterea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, vătămare corporală, violare de domiciliu, amenințare, distrugere și tulburare de posesie. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în noaptea de 24 spre 25 septembrie 2008, Corcodel și-ar fi bătut zdravăn concubina, în-sărcinată în luna a doua, și ar fi obligat-o să îi bea urina. Dacă vi se pare că acest lucru nu ar fi fost suficient, iată că individul, ignorând lacrimile și rugămințile femeii, a dus-o în grajdul din curtea locuinței, și a încercat să o oblige să întrețină raporturi sexuale cu un cal!!! Teribilul coșmar prin care trecea femeia a ajuns la urechile polițiștilor abia după ce tatăl suspectului s-a hotărât să facă plângere la Poliție, fiind sătul de bătăile administrate de fiul său. Rudele cu care Marius Corcodel a trăit sub același acoperiș au povestit polițiștilor teroarea prin care treceau de fiecare dată când tânărul bea prea mult. El îi lua la bătaie pe tată, mamă, frate și concubină, fără milă, aruncându-i în stradă, ei fiind obligați să se ascundă pe la vecini sau să doarmă sub cerul liber. Mai mult decât atât, toate scan-dalurile aveau loc sub ochii fiului său, de doar doi ani. De ase-menea, Marius Corcodel a fost trimis în judecată și pentru că i-a aplicat o bătaie soră cu moartea lui Gheorghe Andrei, la care concubina se ascunsese de frica bătăilor acestuia.