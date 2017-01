Bărbatul care trăieşte în casă cu şarpele boa va fi amendat de poliţişti

Ciudățenii la Costinești

Bărbatul care trăiește în casă cu șarpele boa va fi amendat de polițiști

Bărbatul care crește un șarpe boa în propria locuință a cumpărat reptila în luna martie a acestui an, în schimbul sumei de 300 de euro, de la un tânăr din Galați. El a spus oamenilor legii că este iubitor de reptile și de aceea a decis că vrea să aibă un exemplar acasă. Cu toate acestea, pentru a deține un astfel de animal este nevoie de autorizație, document pe care Sorin Paraschiv Trandafir nu îl are. Potrivit anchetatorilor care au văzut șarpele, acesta are aproximativ 1,80 metri. Polițiștii susțin că proprietarul îl hrănește cu propriile mâini, băgându-i forțat pe gură ouă sau pui. Casa în care locuiește bărbatul este, aproape în totalitate, acoperită de verdeață, fiind amplasată chiar lângă cimitirul din Costinești. Despre Sorin Paraschiv Trandafir, vecinii spun că este un om foarte ciudat. „Este yoghin, iar la el vin fel și fel de fete. L-am văzut de multe ori ieșind cu șarpele în fața porții, unde se juca cu el. Astă vară se ducea și pe plajă cu el, agățat de gât ”, a spus o vecină. „Nu cred că are doar un singur șarpe. Eu cred că are mai mulți și de aceea ne și este frică. Avem copii, avem animale…” , a adăugat o altă femeie. În urmă cu câteva zile, oamenii legii s-au dus la locuința lui Sorin Paraschiv Trandafir, în vârstă de 47 de ani, din Costinești, deoarece bărbatul reclamase furtul unui ceas de valoare. La un moment dat, în timpul cercetărilor la fața locului, ei au constatat că într-una dintre camerele casei, special amenajată pentru reptilă, se afla un terariu în care stătea încolăcit un șarpe boa, cunoscut ca fiind carnivor și neveninos, care își ucide prada înainte de a o înghiți, încolăcindu-se în jurul ei și sufocând-o. Drept urmare, oamenii legii nu s-au apropiat prea mult de terariu și au decis ca, până la soluționarea cazului, șarpele să rămână în continuare în custodia lui Trandafir. Supărat că a fost deranjat de polițiști, proprietarul reptilei le-a spus că ușa camerei unde stă șarpele este tot timpul încuiată cu o cheie și nu există pericolul ca acesta să scape și să facă rău cuiva, așa cum susțin vecinii lui. În zilele următoare, reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare Con-stanța urmează să-l viziteze pe iubitorul de reptile, însă numai pentru a vedea dacă șarpele trăiește în condiții adecvate. „Noi nu putem decât să con-statăm dacă reptila trăiește în condiții adecvate. De restul trebuie să se ocupe polițiștii”, a declarat directorul DSV Constanța, Geronimo Brănescu. Drept urmare, pentru că nu are autorizație pentru deținerea șarpelui, Sorin Paraschiv Trandafir riscă o amendă și confiscarea reptilei, care va fi dusă la o grădină zoologică.