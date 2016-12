Bărbatul care a amenințat cu pistolul câțiva tineri în fața unui cămin studențesc s-a predat la Poliție

Barbatul in varsta de 32 de ani care a amenintat cu pistolul trei tineri care stateau in fata unui camin studentesc, in noaptea de joi spre vineri, s-a prezentat, sambata dimineata, la sectia de politie, unde a predat si arma, un pistol cu bile, a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Bogdan Ghebaur."Incidentul s-a intamplat ieri noaptea, pe la ora 00,30. Un barbat a venit la trei tineri care stateau in fata caminului studentesc, au avut un schimb de lovituri, i-a si amenintat cu pistolul, dupa care a plecat de la fata locului. S-a predat, in aceasta dimineata, la sectia de politie. S-a prezentat si cu pistolul de tip air-soft, care nu este supus autorizarii, e pistol simplu cu bile", a precizat Ghebaur.Potrivit acestuia, barbatul in cauza si-a justificat gestul pe fondul unor repetate stari de scandal si galagie pe care le-ar fi provocat tinerii, in conditiile in care locuieste foarte aproape de caminul respectiv."El sta exact in zona unde s-a intamplat, la blocul unde apar imaginile, in zona caminului de pe str. Moise Nicoara nr.38", a precizat reprezentantul Politiei Capitalei.