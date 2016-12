Bărbatul acuzat că a dat ţepe în numele Guvernului României şi complicele său, trimişi în faţa judecătorilor

Bărbatul acuzat că a dat țepe în numele Guvernului României și complicele său, trimiși în fața judecătorilor

Individul care se da drept angajat al Guvernului României și păcălea diferite persoane ori societăți comerciale a fost trimis în judecată, alături de complicele său, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Dumitru Cercel și Marcel Vasile sunt acuzați de uzurpare de calități oficiale, tentativă la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv complicitate la tentativă de înșelăciune, iar dosarul lor a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța, instanță la care primul termen de fond va avea loc la data de 4 august. Amintim că un bărbat care se da drept inspector șef la Corpul de Control din cadrul Guvernului României a fost prins, în luna iunie, de oamenii legii în timp ce încerca să păcălească angajații unei firme din Medgidia. Individul s-a recomandat sub numele de Doru Teodorescu și avea o legitimație și un ecuson false cu însemnele Guvernului României care să ateste că este inspector guverna-mental. În schimb, polițiștii au desco-perit că bărbatul este recidivist, iar numele lui real este Dumitru Cercel, de 59 de ani, din București, un fost recidivist. Anchetatorii îl aveau de mai mult timp sub observație, după ce individul dăduse mai multe țepe unor agenți economici din Constanța. Bărbatul folosea aceeași metodă peste tot. Se prezenta și spunea că trebuie să achiziționeze diverse bunuri pentru Guvernul României și de aceea marfa era negociată la sânge. Bunurile erau preluate de Cercel care le spunea că ele vor fi plătite prin intermediul băncilor cu file CEC. După trecerea celor 90 de zile în care banii ar fi trebuit să le intre în cont, patronii magazinelor își dădeau seama că au fost înșelați deoarece filele de CEC emise nu aveau acoperire în bancă. Rămași cu buza umflată, agenții economici au început să depună plângeri la Poliție. Oamenii legii au pornit pe urmele escrocului, iar Dumitru Cercel a fost prins exact când se pregătea să mai dea o nouă lovitură. Pus la patru ace și la volanul unui autoturism de lux (cu toate că nu are per-mis de conducere) Cercel oprise mașina la o firmă din Medgidia cu intenția de a cumpăra 1.000 de unități de calculator. În urma negocierii s-a stabilit cel mai mic preț, respectiv 640 de lei bucata, după care a urmat încheierea unui contract de vânzare - cumpărare. Potrivit anchetatorilor, cu toate că susținea că reprezintă Guvernul României, Cercel le-a spus angajaților ca documentul să fie încheiat în numele unei societăți din Hârșova, care ar fi fost administrată de Marcel Vasile, de 24 de ani, din localitatea Satu Nou, care se afla împreună cu el. Exact în momentul în care cei doi se pregăteau să plece cu marfa au fost reținuți de polițiști. Dumitru Cercel și Marcel Vasile au fost urcați în dubă și duși în fața procurorilor. În urma audierilor care au avut loc la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, s-a ajuns la concluzia că cei doi reprezintă pericol social și ar trebui să stea după gratii. Drept urmare, procurorii au formulat propunere de arestare preventivă, iar Cercel și Vasile au fost duși în fața judecătorilor care au dispus arestarea lor preventivă.