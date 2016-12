Bărbat OMORÂT de un avocat beat şi cu permisul suspendat

Bărbat OMORÂT de un avocat beat și cu permisul suspendat

Ştire online publicată Duminică, 18 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un cunoscut avocat din Iași a omorât un bărbat cu mașina și a fugit de la locul accidentului. Iulian Gafon a fost prins rapid de polițiști, la câțiva kilometri de locul faptei. La etilotest avea 1,23 la mie alcool pur în aerul expirat. Mai mult, acesta are permisul suspendat din luna iunie, tot pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, relatează Realitatea TV.Accidentul s-a petrecut într-o intersecție foarte circulată din Iași. Victima, un bărbat de 57 de ani, se pregătea să traverseze strada de mână cu soția sa. Nu au mai apucat. Mașina condusă de avocat i-a lovit în timp ce se aflau pe trotuar.Bărbatul nu a mai putut fi salvat, iar femeia a fost transportată de urgență la spital. Politiștii l-au prins pe făptaș la trei kilometri de locul accidentului. Acesta se numește Iulian Gafon și este un avocat foarte cunoscut în oraș. Avea o alcoolemie de 1,23 la mie alcool pur în aerul expirat. El a fost dus la spital pentru a i se lua probe de sânge.Pe numele avocatului a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere sub influența băuturilor alcoolice și părăsirea locului accidentului.Iulian Gafon nu este la prima abatere. În urmă cu patru luni a fost prins tot băut la volan și de atunci are permisul suspendat, scrie realitatea.net