Bărbat înjunghiat de un om al străzii, în zona Tomis Nord

Un constănțean, în vârstă de 45 de ani, a fost atacat de un om al străzii după ce i-a zis acestuia să lase în pace copiii din zona Școlii nr. 29 din Tomis Nord.Polițiștii constănțeni au fost sesizați, printr-un apel 112, despre faptul că Robert Asanache, în vârstă de 31 de ani, ar fi înjunghiat bărbatul cu un obiect ascuțit. Agresorul nu are locuință și este cunoscut în zonă că are obiceiul să se ia de copiii care se joacă la școală.Persoana vătămată a fost transportată la spital pentru a i se acorda îngrijiri medicale.Agresorul a fost reținut pe bază de ordonanță, pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Constanța. Polițiștii constănțeni continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe.