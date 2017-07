Bărbat fără acte şi adolescent fără permisul părinţilor de a călători în străinătate, ascunşi sub bagaje, într-un microbuz

Bărbat fără acte și adolescent fără permisul părinților de a călători în străinătate, ascunși sub bagaje, într-un microbuz

Ştire online publicată Marţi, 04 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cetățeanul român D.H., ( 31 ani), din Mureș, care conducea un mijloc de transport persoane înmatriculat în Germania, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II - Csanadpalota, de dimineața, pentru a ieși din țară.La controlului autovehiculului, polițiștii de frontieră au descoperit, ascunși sub bagaje pe bancheta din spate, un bărbat în vârstă de 31 ani și un adolescent de 14 ani, ambii cetățeni români.Polițiștii de frontieră au stabilit că șoferul a fost de acord să ascundă persoanele în microbuzul pe care-l conducea, pentru a le trece frontiera, contra unor sume de bani (50, respectiv 100 de euro), știind că adolescentul nu are declarație notarială din partea părinților pentru a călători în străinătate, iar cealaltă persoană are cartea de identitate expirată.Polițiștii de frontieră au întocmit actele de urmărire penală pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat pentru cele două persoane ascunse și complicitate la tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat pentru șofer, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale.