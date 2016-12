BANII JOS, MORTUL LA UŞĂ! Cât de mult te costă ca să duci la groapă o rudă decedată

1

E bine sa stiti

Cel putin in Cimitirul Central,nu e bine sa umblati cu maruntis la dvs.Cind cititi contorul electric de acasa,cifrele care apar dupa virgula nu se raporteaza. In cimitir este la fel.Acolo nu poti sa platesti un serviciu cu 1,33 MegaLei(1.330.000lei vechi),de exemplu.Nu exista asa ceva.Pentru necunoscatori,1MLeu=1.000.000 lei vechi.Cifrele care apar dupa virgula se rotunjesc fie la 1MLeu,fie la 2MLei.Un gropar iti face si el o socoteala tot in MegaLei. MegaLeul nu are o subdiviziune.Unui gropar trebuie sa-i platesti cel putin 1MegaLei,sau 3MegaLei,5MegaLei(5 milioane lei vechi),etc.Nu poti sa platesti 1,53 milioane lei(1,53MegaLei). Este adevarat,o inmormantare decenta te costa cam 60 MegaLei(adica 0,06 GigaLei).Nici Primaria nu sta mai bine la MegaHotie(1MHo=1.000.000 hotii).Ca sa-ti elibereze un certificat de deces,Primaria iti ia o taxa de urgenta.Daca nu vrei sa platesti taxa de urgenta este bine sa-ti anunti ziua exacta a decesului cu o luna mai devreme.Cand nu cunoasteti ziua decesului apelati la vrajitoare sau la un program specializat pe calculator.