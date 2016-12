Mega-afacerea cu motoare supraevaluate de la UCM Reșița

Banias, scos de sub urmărire penală. Bogatu, trimis în judecată

Senatorul Mircea Banias a fost scos de sub urmărire penală în dosarul rambursării ilegale de TVA de la Reșița. Nu la fel de norocos a fost ex-directorul Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (CNAPM) Constanța SA, Eugen Bogatu, care a fost trimis în fața magistraților, în stare de arest preventiv, alături de alte trei persoane, pentru favorizarea infractorului și intermediere de operațiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, are obligația de a supraveghea și controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite. Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a lui Said Baaklini, asociat și administrator la SC Libarom Agri SRL, Adrian Chebuțiu, președinte al consiliului de administrație și director general al SC UCM Reșița SA, Coriolan Adrian Preda, director executiv la SC UCM Reșița SA, precum și a lui Eugen Bogatu, director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (CNAPM) Constanța SA, pentru implicarea în rambursarea de TVA în valoare de 60 de milioane de euro în ceea ce privește exportul a patru motoare de la UCM Reșița, care ar fi fost, spun procurorii anticorupție, supraevaluate. Baaklini este acuzat de tentativă de stabilire cu rea-credință, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat și asociere în vederea săvârșirii faptei menționate anterior, Chebu-țiu și Preda pentru complicitate la infracțiunea enunțată în cazul lui Baaklini, iar Bogatu pentru favorizarea infractorului și intermediere de operațiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, are obligația de a supraveghea și controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură de a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite. Motoarele, făcute din piese uzate În rechizitoriul întocmit de procurorii DNA se reține că, la data de 31 august 2010, în urma unei înțelegeri anterioare, SC UCM Reșița SA a emis o factură din care rezulta că ar fi vândut către SC Libarom Agri SRL patru motoare contra sumei totale de 250 milioane euro plus TVA. Factura a fost emisă pe baza unui contract conținând obligații fictive pentru cei doi contractanți. Motoarele respective erau într-o avansată stare de degradare, nu erau funcționale, erau alcătuite din piese uzate, demontate de la alte instalații. În aceste condiții, prin constatarea tehnico-științifică administrată în cauză a rezultat că valoarea reală a mărfii respective era de aproximativ 214.000 euro, adică de circa 50 de ori mai mică decât cea consemnată în factură. TVA de 60 de milioane de euro În baza acestei facturi supraevaluate, în cursul lunii septembrie 2010, SC Libarom Agri SRL, reprezentată de Said Baaklini, a cerut restituirea de la bugetul de stat a taxei pe valoare adăugată (TVA) aferentă acestei tranzacții, adică suma de 253.749.507 lei, echivalentă a 60 de milioane de euro. Pentru a realiza stabilirea taxelor (TVA) care ar fi condus la obținerea, fără drept, a unor sume de bani sub formă de restituiri din bugetul de stat, Said Baaklini a fost ajutat de Adrian Chebuțiu. Astfel, acesta din urmă, în calitate de director general al SC UCM Reșița SA, a încheiat în numele și pe seama SC UCM Reșița SA patru contracte, dintre care unul cu SC Libarom Agri SRL, având o valoare supraevaluată, iar cu SC Beta Trading & Investment SRL și SC Mike Trading & Investment SRL alte trei contracte pur fictive. Prin încheierea ultimelor trei contracte s-a încercat crearea aparenței de legalitate asupra executării contractului de vânzare la preț supraevaluat a celor patru motoare vechi. La rândul său, Coriolan Adrian Preda, în calitate de director executiv al SC UCM Reșița SA, a întocmit efectiv contractele sus-menționate și a dispus facturarea sumelor aferente acestora, cunoscând caracterul fictiv al prestațiilor presupuse de contractele respective. Bogatu - consultantul personal al lui Baaklini Pentru ca restituirea de TVA aferentă tranzacției fictive să nu fie verificată și descoperită de către autoritățile de stat în domeniu, Said Baaklini a făcut demersuri pentru a exporta cele patru motoare către o societate comercială din Republica Guineea, încercând să îndepărteze aceste mărfuri de pe teritoriul României. Având în vedere caracterul urgent al acestei măsuri, Said Baaklini a be-neficiat de ajutorul lui Eugen Bogatu care, în cursul lunii noiembrie 2010, în calitatea sa de director al Direcției Domenii Portuare din cadrul CNAPM, i-a furnizat informații și i-a acordat consultanță lui Said Baaklini referitor la procedurile vamale și la modalitățile de a evita controalele autorităților legal investite. Concret, Eugen Bogatu a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea părăsirii teritoriului României în cel mai scurt timp de către mărfurile cumpărate de la UCM Reșița SA, în sensul angajării unui vas comercial pentru transportul mărfurilor în Republica Guineea și al efectuării tuturor operațiunilor și demersurilor portuare necesare pentru ca mărfurile respective să părăsească urgent teritoriul României. În plus, acesta a făcut personal intervenții pentru a se împiedica descărcarea mărfurilor de pe vas, în încercarea de a evita verificarea și evaluarea acestora, astfel încât să nu poată fi constatate discrepanțele dintre mărfurile concret îmbarcate pe vas și documentele comerciale ale acestora. 20 de miliarde de lei vechi, partea directorului de la APMC De asemenea, Eugen Bogatu a pretins în mod direct de la Said Baaklini suma de 20 miliarde lei vechi, pentru operatorul portuar SC Umex SA din Constanța, în virtutea relațiilor contractuale pe care această societate le-a stabilit cu SC Libarom Agri SRL. Relațiile con-tractuale au fost mijlocite, într-adevăr, de Eugen Bogatu, care urma să primească și un comision nedeterminat pentru acest lucru. Cu toate acestea, exportul efectiv al mărfurilor a fost împiedicat de intervenția procurorilor. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul București. Procurorii spun că senatorul Banias este nevinovat Senatorul Mircea Banias a fost scos de sub urmărire penală în dosarul rambursării ilegale de TVA de la Reșița. Numele acestuia a fost vehiculat încă de la începutul anchetei, vorbindu-se de o serie de interceptări telefonice care, inițial, au fost interpretate ca fiind „intervenții” făcute de senatorul Banias pentru ca afacerea cu motoare supraevaluate să meargă ca pe roate și să nu întâmpine obstacole în portul Constanța. În mai multe rânduri, Banias a negat implicarea sa în această ilegalitate, spunând că nu are nicio legătură cu persoanele cercetate în acest dosar, ba, chiar, că nici măcar nu le-ar cunoaște! Prin rechizitoriul prin care cei patru au fost trimiși în judecată s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a senatorului Mircea Marius Banias pentru infracțiunea de favorizare a infractorului. Procurorii spun că „din probele administrate în cauză a rezultat că indiciile care au existat inițial cu privire la săvârșirea infracțiunii menționate au fost clarificate pe măsura aprofundării mijloacelor de probă, în sensul că afirmațiile făcute de învinuit reprezentau de fapt simple opinii ale acestuia și nu constituiau, în vreun fel, forme de intervenție în favoarea inculpatului Said Baaklini”.