Bani pentru biserică! Cât mai cer preoţii pentru o nuntă sau un botez

Bani pentru biserică! Cât mai cer preoții pentru o nuntă sau un botez

Câți bani percep preoții pentru evenimente precum nunți sau botezuri? Este o întrebare extrem de justificată, în contextul în care pe adresa redacției am primit mai multe sesizări, în care constănțenii spuneau că au plătit chiar și 3.000 lei preoților care au oficiat o cununie sau un botez.Pentru a afla cum stau lucrurile, am încercat să stăm de vorbă cu preoții parohi ai mai multor biserici din municipiul Constanța și am luat un punct de vedere al Arhiepiscopiei Tomisului, în legătură cu acest subiect. Întrucât o parte dintre sesizări au ca subiect sume exagerate percepute de preoții Bisericii „Sf. Mina” din parcul Tăbăcărie, am discutat cu actualul paroh al bisericii, Claudiu Banu, pentru a ne expune punctul său de vedere despre aceste acuzații.„Sumele pe care le vehiculați sunt imposibile. În acest moment, contribuția pentru cununie este de 300 lei, pentru această contribuție se eliberează chitanță, iar banii merg către construcția unei case de copii. La botez, contribuția este de 200 lei, iar suma merge la aceeași casă de copii, pe care parohia noastră o construiește în Techirghiol. În ceea ce privește preoții și numărul celor care participă la slujbă, trebuie să știți că fiecare parohie are un număr de preoți. Dacă o persoană vrea doar un singur preot, trebuie să meargă la o parohie cu un singur slujitor. Totuși în ceea ce privește sumele exagerate de care faceți referire, poate au fost date pe vremea fostului preot paroh, Nicolae Picu”, ne-a precizat Claudiu Banu, preotul paroh al Bisericii „Sf. Mina”.„N-am ce să vă spun, v-am pupat din mers“În timp ce unii preoți sunt de acord să vorbească deschis despre acest subiect, nu același lucru se poate spune despre alți slujitori ai Domnului. Încă de la sosirea la Biserica „Sf. Ioachim și Ana”, reporterul și fotoreporterul ziarului „Cuget Liber” au fost întâmpinați cu… închiderea porții, pentru a nu pătrunde în lăcașul de cult până la venirea preotului. După 10 minute, Viorel Ciupercă, preotul paroh al bisericii, și-a făcut apariția și nu părea dispus să vorbească, fiind destul de reticent la vederea presei.Întrebat despre taxele percepute de biserica aflată sub administrarea sa, Viorel Ciupercă a avut o atitudine cel puțin deplasată, declarând:„Nu am ce să vă spun, v-am pupat din mers. Nu este vorba că nu vreau să discut cu dumneavoastră, dar avem niște reguli care trebuie respectate și trebuie să vorbiți cu purtătorul de cuvânt. Dacă ceilalți preoți au vorbit cu dumneavoastră, probabil că le place să scoată castane din foc cu mâna goală și ar putea răspunde pentru că nu au respectat niște chestiuni interne”.„Ceva este cusut cu ață albă”Contactați de reporterii „Cuget Liber” pentru a oferi un punct de vedere în legătură cu aceste sesizări, reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului ne-au explicat că, în acest caz, există o autonomie locală a bisericilor, o gestionare locală a situației, în care fiecare parohie stabilește taxele pentru diverse servicii. Taxele percepute pentru nunți, botezuri și înmormântări se duc în întreținerea bisericii și salarizarea personalului aferent lăcașului de cult.În ceea ce privește perceperea unor sume de 2.000 sau 3.000 lei, purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului i-a venit cu greu să creadă că așa ceva s-ar putea întâmpla în realitate, iar astfel de sesizări au fost puse mai degrabă pe seama unor persoane care nu sunt atât de apropiate de cele sfinte și doresc mai degrabă denigrarea bisericii, mai ales în apropierea referendumului pentru familie, în cadrul căreia românii vor putea vota dacă sunt sau nu de acord cu căsătoria între persoane de același sex.„Îi rugăm pe cei care au de făcut sesizări sau reclamații să o facă la Arhiepiscopia Tomisului. Fiecare parohie are o autonomie în a stabili cuantumul taxelor datorate în urma serviciilor de cult, prin urmare Arhiepiscopia nu are nicio atribuție în acest domeniu. De asemenea, la orice parohie există un anumit număr de preoți, iar cei care solicită aceste servicii au toată libertatea ca în momentul în care stabilesc detaliile cu preoții să precizeze și câți slujitori doresc. Sunt unii care «iubesc» biserica și se folosesc de presă să lanseze tot felul de fumigene în spațiul public. Ceva este cusut cu ață albă, poate că se apropie și referendumul pentru familie, cine știe…”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preotul Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului.„Noi nu cerem bani. Cât vor să dea oamenii…“Sunt și preoți parohi care nu percep taxe în schimbul prestării de servicii la evenimente precum nunți sau botezuri. Ei se mulțumesc să trăiască din mila oamenilor și din puținul pe care îl au să-i ajute și pe ceilalți, potrivit preotului paroh al Bisericii „Sf. Haralambie” din cartierul Tomis Nord.„Puteți întreba și oamenii, dar vă spun în cel mai sincer mod cu putință că noi nu am perceput niciodată taxe pentru cununii sau botezuri. Preoții au primit chiar și 8 lei după ce au oficiat un eveniment. Noi nu cerem. Cât vor oamenii să dea… este bine primit. Fiecare persoană dispune de o altă stare materială și nu toată lumea își poate permite anumite taxe, tocmai de aceea noi nu percepem bani pentru evenimente. Ce aud de la dumneavoastră, cu sume de 2-3.000 lei, sunt fabulații și nu pot să cred așa ceva”, a precizat Ciprian Stanca, preotul paroh al Biserica „Sf. Haralambie”.