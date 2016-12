Băieţel surdo-mut dispărut, găsit cu ajutorul a doi câini-poliţişti eroi

Băiețel surdo-mut dispărut, găsit cu ajutorul a doi câini-polițiști eroi

Final fericit în cazul alertei date în satul constănțean Șiriu, unde un băiețel de șase anișori, surdo-mut, a dispărut de acasă. Aproape 15 ore au durat căutările, peste 150 de persoane au „periat“ împrejurimile satului, iar într-un final copilașul a fost găsit, cu ajutorul a doi câini-polițiști.Dispariția de acasă a lui Andrei-Ștefan Arcăleanu, un băiețel de doar șase anișori din satul constănțean Șiriu (ce aparține administrativ de comuna Crucea), a alertat întregul județul, dar și autoritățile din Capitală. Polițiștii au fost sesizați despre dispariție, miercuri seară, după lăsarea întunericului, deși băiețelul fusese văzut ultima dată în jurul prânzului. Dar mama l-a căutat de una singură și abia când a văzut că s-a înserat și-a anunțat soțul ce lucra într-un sat învecinat și împreună au cerut ajutorul polițiștilor. Mama, Petronela Arcăleanu, le-a mărturisit anchetatorilor că nu era prima dată când copilul reușea să iasă din curte. De obicei, mergea în centrul satului, la magazin. Acum, însă, nu a fost aceasta destinația sa.„L-am căutat toată ziua, nu știu ce s-a întâmplat, căci eu am legat poarta, după ce l-am plimbat. Nu știu, a sărit gardul. El când fugea, se ducea în sat la magazin și mă duceam repede - repede și îl aduceam înapoi”, a explicat mama, cu ochii în lacrimi.Peste 150 de persoane l-au căutatPeste 150 de persoane s-au mobilizat și au pornit în căutarea minorului. Polițiști, polițiști de frontieră, jandarmi și localnici. De asemenea, mai mulți agenți ai firmei de pază Zip Escort s-au alăturat căutărilor, în jurul miezului nopții, după ce au aflat despre dispariție. La căutări au participat și primarul comunei Crucea, Gheorghe Frigioi, dar și șefii IPJ Constanța, inspectorul șef, chestorul Bogdan Despescu, și adjunctul său, comisarul șef Adrian Rapotan.Până în jurul orei 5,00, oamenii au „periat” o zonă de aproximativ 30 de kilometri, prin ploaie și noroaie, dar fără succes. După o întrerupere de trei ore și jumătate, căutările au fost reluate, în jurul orei 7,30; situația a fost sesizată și Centrului Național de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne, iar viceprim-ministrul Gabriel Oprea a dispus trimiterea unui elicopter în ajutor.Găsit în stufărișContribuția câinilor-polițiști de urmă, Lepac și Athos, a fost decisivă. Cei doi i-au condus pe salvatori înspre comuna Horia, în zona unde ulterior copilul a fost observat din elicopter.Inițial, polițiștii cu ajutorul câinilor de urmă au găsit, la aproximativ patru kilometri de sat, cizmulițele și ciorăpeii băiețelului, într-o baltă. Copilul a fost observat din elicopterul care survola zona, în stufăriș, într-un canal de irigații dezafectat, la aproximativ șase kilometri de satul de unde dispăruse, în zona Șiriu-Saraiu.Pentru că se impunea ca minorul să fie examinat medical, acesta a fost transportat, inițial, la Spitalul Orășenesc Hârșova. Însă, pentru că aici nu există pediatru, micuțul a fost transferat la Spitalul Județean Constanța, unde medicii au stabilit că nu a avut de suferit în urma aventurii sale.Câine campion național la prins infractoriUnul dintre câinii de urmă care a ajutat la salvarea minorului, Athos, are opt ani, iar în anul 2010 a fost campion național la identificări de persoane, ajutând la prinderea a numeroși infractori. Acesta „lucrează” în cadrul Poliției municipiului Mangalia, fiind condus de agentul șef principal Cristian Stoian. Al doilea câine de urmă, Lepac, are cinci ani și șase luni, este din cadrul Poliției municipiului Medgidia, și este condus de agentul șef de poliție Ionel Sima.