Băieţel de nouă ani violat de un minor de 16 ani

Băiețel de nouă ani violat de un minor de 16 ani

Un adolescent din Băneasa a fost reținut de oamenii legii deoarece este acuzat că ar fi violat un băiat. În cursul zilei de miercuri, mătușa unui copil de nouă ani a sesizat polițiștii din localitatea Băneasa că nepotul ei ar fi fost supus la perversiuni sexuale de un adolescent din aceeași localitate. Femeia le-a spus oamenilor legii că, miercuri seara, Marian M. mergea spre casă, iar la un moment dat de el s-a apropiat Daniel C., de 16 ani. Adolescentul l-a dus cu forța pe băiețel într-un tufiș din apropierea stadionului din Băneasa, unde l-ar fi supus la perversiuni sexuale. După ce i-a dat drumul, agresorul l-ar fi amenințat pe copil să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, ajuns acasă, băiatul i-a povestit mătușii prin ce nenorocire a trecut, iar ea a anunțat oamenii legii. Polițiști au început, imediat, cercetările și l-au audiat pe Daniel C., însă el nu a recunoscut comiterea faptei. Totodată, anchetatorii au dispus ca adolescentul să fie supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă are discernământ. De partea cealaltă, minorul abuzat a fost dus la Medicină Legală pentru a se stabili cu exactitate dacă a fost sau nu violat. Oamenii legii așteaptă rezultatele medicilor legiști pentru a continua cercetările în dosar.