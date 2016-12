Băieţel de 1 an, împuşcat în cărucior, în timp ce se plimba cu părinţii

Băiețel de 1 an, împușcat în cărucior, în timp ce se plimba cu părinții

Ştire online publicată Luni, 02 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un băiețel de 1 an din New York a fost împușcat în cap, în timp ce se plimba, în cărucior, cu mama și tatăl său.Băiețelul, pe nume Antiq Hennis, a fost împușcat în cap cu un glonț care îi era destinat tatălui său. Copilul se afla împreună cu părinții săi pe stradă, în Brookly, în apropierea casei.S-au auzit mai multe focuri de armă și, din păcate, copilul a fost singurul rănit, el murind la scurt timp după incident.Tatăl său, care era adevărata țintă, susțin polițiștii, nu își putea reveni din șoc, țipând într-una "Mi-au împușcat copilul", își amintește un martor, citat de NY Daily News.Poliția nu are, deocamdată, niciun suspect.