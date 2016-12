Părinții lui Giani Deli-Iorga își apără odrasla

"Băiatul nostru nu este un criminal!"

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au continuat audierile de martori în dosarul în care Giani Deli-Iorga este judecat pentru comiterea infracțiunii de omor deosebit de grav în cazul dublului asasinat petrecut în luna ianuarie, la Cernavodă. Așa cum era de așteptat, părinții Mihai și Steluța Deli-Iorga au încercat să țină partea fiului lor, care ar fi fost influențat în mod negativ de prietenul lui cel mai bun - Bogdan Mitu. Ei au lăsat să se înțeleagă că, în ultimii doi ani, fiul lor l-a pus pe prietenul lui mai presus de familie și, în favoarea acestuia, îi dădea pe ei la o parte, iar atunci când era invitat la o petrecere în familie, refuza categoric să se prezinte.„Eu nu am fost de acord cu relația dintre cei doi, pentru că nu mi-a plăcut niciodată de Bogdan Mitu. Era un tânăr cu o figură care nu inspira încredere. Îmi amintesc despre un incident petrecut la începutul prieteniei dintre fiul meu și Mitu. Giani a venit de la serviciu și am vrut să îl trimit afară cu gunoiul, însă mi-a spus că este foarte grăbit să ajungă la un client. Am coborât eu cu gunoiul și, la scara blocului, m-am întâlnit cu Mitu, pe care l-am întrebat ce face. Mi-a răspuns că așteaptă un prieten, însă nu a vrut să îmi zică pe cine anume. Deoarece am insistat, m-a înjurat și m-a scuipat. Nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva”, a declarat Steluța Deli-Iorga în fața magistraților. Femeia a mai completat: „Ca orice mamă, îl caracterizez ca fiind un copil bun. Nu mi-a întors vreodată vorba. Nu am să cred niciodată că a dat cu cuțitul, orice ar susține el”. Și tatăl lui Giani, Mihai Deli-Iorga, e în stare să bage mâna în foc că băiatul lui nu este un criminal. „Nu am văzut cu ochi buni relația dintre Giani și Mitu. Acesta avea o figură fioroasă și nu l-am plăcut deloc. Până în urmă cu doi ani, Giani mai venea la un grătar, la o bere când îl chemam. De doi ani, m-a refuzat de fiecare dată, era tot timpul cu Mitu și am înțeles că l-a pus pe prietenul lui mai presus de propria lui familie”, a spus Mihai Deli-Iorga. Alături de părinții lui Giani Deli-Iorga, magistrații constănțeni au mai audiat și alți martori, prieteni ai acestuia, care au declarat căl-au auzit pe inculpat că ar fi în stare să comită o crimă în schimbul unei sume importante de bani. Martorii le-au spus judecătorilor că Giani a venit la un bărbat din Cernavodă, pe nume Vasilache, și i-a zis că este dispus să-l omoare pe oricare dintre dușmanii lui dacă îi dă 100.000 de euro. Tinerii audiați au afirmat că nu l-au luat în serios și au crezut că glumește. Unul dintre ei chiar l-a întrebat dacă are vreo cameră ascunsă și face glume pe seama lor, necrezându-l pe Giani că ar fi în stare de așa ceva. La următorul termen de judecată, care va avea loc la data de 24 octombrie, vor fi audiați alți cinci martori. Amintim că Giani Deli-Iorga a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunilor de omor deosebit de grav și tâlhărie, pentru că, la data de 3 ianuarie, i-ar fi ucis cu sânge rece pe soții Elena și Petre Garoafă, părinții Gabrielei Mitu, soția celui mai bun prieten al său. El i-a omorât pe cei doi cu numeroase lovituri de cuțit, ascunzându-le apoi cadavrele sub un pat și într-un șifonier. În aceeași zi, Bogdan Mitu și-a ucis soția, înecân-d-o în Canalul Dunăre - Marea Neagră, după care s-a sinucis. Giani Deli-Iorga a recunoscut cele două crime.