Mama lui Vlad Nicolescu, marinarul constănțean dispărut:

"Băiatul meu nu s-a sinucis! Vreau să aflu ce s-a întâmplat cu el"

Ancheta în cazul dispariției tânărului marinar constănțean Vlad Nicolescu, de pe un cargou aflat în apele Italiei, bate pasul pe loc. Săptămânile trec, în defavoarea aflării adevărului. În vreme ce autoritățile așteaptă ca nava să se întoarcă în Italia pentrua efectua cercetări, mama tânărului dispărut, Ema Nicolescu, spune că nu se va resemna și nu va renunța la demersurile de a afla ce s-a întâmplat cu fiul ei.Au trecut mai bine de trei săptămâni de când despre tânărul marinar din Constanța, Vlad Nicolescu, nu se mai știe nimic. În noaptea dinspre 29 spre 30 martie, undeva după miezul nopții, a dispărut de la bordul navei comerciale „Josephine Prima”, în timp ce aceasta se afla la aproximativ 60 de kilometri de coasta Italiei. De atunci, exceptând cele câteva informații transmise familiei la câteva zile de la dispariție, ancheta bate pasul pe loc.Ema Nicolescu, mama tânărului navigator, spune că membrii echipajului au dat declarații în momentul în care nava a ajuns într-un port din Algeria, cabina fiului ei a fost sigilată și… atât! Următoarele etape ale anchetei trebuie realizate în Italia, autoritățile din această țară, în colaborare cu cele române, fiind îndreptățite să realizeze cercetările, având în vedere că tânărul a dispărut în apele lor. Dar, de atunci, nava nu a mai ajuns în țara respectivă! „Se așteaptă. Deocamdată, nava este pe coasta de vest a Europei, bănuiesc că așteaptă să aibă marfă pentru Italia, să nu meargă cu nava goală”, a afirmat Ema Nicolescu, pentru „Cuget Liber”. Dar, cert este că orice zi care trece este în defavoarea aflării adevărului.Mama lui Vlad a subliniat, însă, că nu se va resemna, oricât timp ar trece: „Nu voi renunța, este copilul meu și vreau să știu ce s-a întâmplat cu el!”. Mai mult, femeia spune că varianta sinuciderii, vehiculată în primele zile de la dispariție, nu este veridică, iar unele dintre amănuntele dispariției, așa cum i-au fost prezentate de membrii echipajului cu care a vorbit, îi ridică semne de întrebare. „Din ceea ce mi-au spus cei de pe navă, am remarcat mai multe aspecte ce îmi trezesc suspiciuni, dar pe care am să le spun anchetatorilor”, a adăugat femeia.„Dacă și-a devastat cabina, de ce nu a auzit nimeni nimic?“Ultimul care a vorbit cu Vlad Nicolescu, în seara zilei de 29 martie, a fost șeful mecanic. „A vorbit cu el în jurul orei 23,30 - 24,00, iar dispariția a fost semnalată a doua zi dimineață, la ora 8,00, când nu s-a prezentat la muncă. Nu știu exact ce a vorbit cu el, dar, dacă era atât de răvășit, de depresiv, nu a remarcat nimic? Apoi, mi s-a spus că au găsit cabina fiului meu devastată. Dacă a devastat-o într-un asemenea hal, nimeni nu a auzit nimic? Până la urmă, pereții dintre cabine sunt din tablă, se aude! De ce nu a intervenit nimeni?”, a continuat mama dispărutului. Iar întrebări mai are multe și așteaptă răspunsuri de la autorități…Prietenii strâng semnături pentru sensibilizarea autoritățilorVlad Nicolescu se îmbarcase pe nava „Josephine Prima” în luna octombrie 2014 și avea un contract de cinci +/- o lună. „Și-a mai prelungit contractul cu o lună; voia să stea acasă toată vara, căci trecuse mult timp de când nu a mai stat o vară întreagă acasă. Își făcuse planuri să se întâlnească cu prietenii la mare și chiar să meargă în Londra, la un concert. Nu avea probleme cu banii sau în dragoste, varianta sinuciderii nu există!”, a mai afirmat Ema Nicolescu.În timp ce autoritățile întârzie să caute răspunsuri, prietenii și apropiații lui Vlad Nicolescu strâng semnături, în continuare, pentru petiția „Never lose hope! Vlad Nicolescu”, pentru a atrage atenția că nu vor renunța și vor insista să afle adevărul despre dispariția acestuia. Până în prezent, petiția, ce va ajunge atât la autoritățile din Italia, cât și cele din România, a strâns peste 11.200 de semnături.v v vDin păcate, de prea puține ori autoritățile au aflat ce s-a întâmplat cu persoanele dispărute de pe nave, în largul mării. Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Naviga-torilor, a arătat că trupurile neînsuflețite au fost recuperate doar dacă marinarii au fost victimele unor incidente petrecute în porturi. În cazul celor petrecute în larg, apa a ascuns pentru totdeauna cadavrele…