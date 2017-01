Băhăian va fi prezentat, astăzi, judecătorilor constănţeni în vederea arestării

Băhăian va fi prezentat, astăzi, judecătorilor constănțeni în vederea arestării

Astăzi, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța îl vor prezenta pe Sergiu Băhăian la Tribunalul Constanța în vederea arestării preventive pentru comiterea infracțiunilor constituire în grup infracțional, înșelăciune și instigare la comiterea a două omoruri. Dacă propunerea procurorilor va fi însușită de judecătorii constănțeni, pe numele lui Băhăian va fi emis cel de-al doilea mandat de arestare preventivă. Ieri dimineață, anchetatorii au încercat să îl confrunte pe Băhăian cu cei trei complici ai săi, respectiv Ion Bojin, Valentin Șlepac și Adrian Grigoraș. Pentru „marea confruntare”, ultimii trei, aflați în stare de arest, au fost aduși la sediul DIICOT. Dar, în mod surprinzător, Sergiu Băhăian a refuzat confrun-tarea, pe motiv că „este epuizat fizic și psihic” în urma ultimelor săptămâni de anchetă. Acest lucru a fost confirmat și de avocatul lui Băhăian, Alexandru Pantea, care a spus că, în acest sens, procurorii au consemnat aceste precizări într-un proces-verbal. Astfel că anchetatorii nu au putut face un pas extrem de important și care ar fi putut duce la lămurirea unor aspecte deosebit de delicate din acest dosar. Spunem asta pentru că, în continuare, Băhăian susține că este nevinovat, și că totul nu este decât o răzbunare venită din partea lui Șlepac. De partea cealaltă, procurorii au declarația lui Șlepac, dar și alte probe care-l incriminează pe acesta de instigare la cel puțin două crime. O altă etapă care urmează a fi efectuată în acest dosar este aceea a testului Poligraf. Atât Băhăian, cât și complicii lui, urmează a fi supuși detectorului de minciuni. Pe de altă parte, așa cum o cere și procedura în astfel de cazuri, suspecții urmează a fi supuși și unei expertize psihiatrice. În urmă cu două zile, procurorii DIICOT Constanța l-au acuzat pe Băhăian de instigare la comiterea a cel puțin două omoruri comise de Șlepac și Grigoraș, dar și de săvârșirea infracțiunilor de constituire în grup infracțional organizat și înșelăciune. De cealaltă parte, Eduard Mărculescu, audiat în aceeași zi cu Băhăian, a fost pus sub învinuire pentru comiterea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune, până în prezent neexistând probe că acesta ar fi implicat în vreun fel în comiterea crimelor. Acuzația de instigare la omor a fost formulată pentru uciderea lui Petrică Captalan și a lui Ionel Ulezu. Aceștia au fost uciși în anul 2008. Captalan Petrică a fost lovit în cap cu o bâtă. Cadavrul său a fost îngropat, iar deasupra gropii a fost turnată o placă de beton. Ionel Ulezu a fost ucis în același an, fiind îngropat de viu, după ce ar fi fost sedat. După aceeași metodă, deasupra gropii a fost turnată o placă de beton, pe care, ulterior, a fost construit un WC. Cele două cadavre au fost descoperite în curtea unei locuințe din satul Măgura, comuna Cerchezu, la începutul acestui an, atunci când Șlepac și Grigoraș au și fost arestați la Constanța.