Băgată în spital de propria-i mamă

Unii părinți sunt ferm convinși că educația copiilor lor trebuie făcută cu pumnul ori cu bățul. Astfel a procedat, zilele trecute, și o mămică de etnie romă din Constanța, care s-a ales cu dosar penal pentru fapta ei. Anchetatorii spun că Niculina Popa are patru copii, printre care și o fată de 13 ani, pe nume Elena Andreea. Seara, copila ar veni cam târziu acasă și nu ar ajuta la treburile casnice, susține mama. Pentru asta, în urmă cu două zile, femeia a decis să-și pedepsească fiica. Conform polițiștilor, Niculina a pus mâna pe un făcăleț și a lovit-o pe Elena Andreea de mai multe ori în cap și pe spate. După bătaia administrată de propria-i mamă, minora s-a dus la școală. Una dintre profesoare a observat că fata are o rană în frunte și a anunțat-o pe directoarea instituției de învățământ. Aceasta a solicitat intervenția unei ambulanțe, care a transportat-o pe Elena la Spitalul Clinic Județean de Urgență. La rândul lor, cadrele medicale au sesizat Secția 2 Poliție. Potrivit inspectorului Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean, minora a rămas internată, iar Niculinei i-a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe. Cazul a ajuns și în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Constanța.