B-dul Ferdinand, străzile Traian şi Mihai Viteazu, sensuri unice. Se schimbă sistematizarea rutieră în Constanţa

6

Reganditi treaba cu sensurile unice

E o prostie sa faci Traian, Mihai Viteazu sau Ferdinand cu sens unic. Ferdinandul are o circulatie fluida la orice ora, Mihai Viteazu este o artera destul de importanta intre oras si mare, daca o faceti cu sens unic pe unde mai mergem dinspre mare spre oras, spre casa de cultura? La fel si cu Traian, daca il faceti cu sens unic pe unde mai vine omu inapoi, ia Ferdinandu de la un cap la altu? Pt fluidizare, trimteti un agent de politie dimineata pana in 8:30 la liceul Traian, din cauza elevilor care traverseaza aiurea si a parintilor care isi lasa copilul in usa liceului se formeaza o coada pana aproape de intersectia de la gara uneori, fiind necesare 20-25 de minute pt un drum de maxim 5 minute.