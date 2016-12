Azi, 25 iulie, este sărbătorită „Ziua europeană a siguranţei rutiere”

Azi, 25 iulie, este sărbătorită „Ziua europeană a siguranței rutiere”

La inițiativa Comisiei Europene, ziua de 27.04.2007 a marcat prima ediție a acțiunii „Ziua europeană a siguranței rutiere”, care a urmărit să dezvolte eforturile de diminuare a riscului rutier la nivel comunitar, oferind oportunitatea dezbaterii problemelor de comportament rutier specifice tinerilor, precum și responsabilizarea lor în calitate de utilizatori ai drumului public.Deviza primei ediții a fost „Un viitor mai sigur pentru tinerii participanți la trafic - accidentul rutier nu este o fatalitate” temele larg abordate pe parcursul simpozioanelor, sesiunilor de comunicări, lansărilor de proiecte, a emisiuni radio și tv, organizate la nivel european și național, vizând tentația vitezei și comportamentul generat de alcoolul și droguri.În cadrul acestor manifestări, reține atenția inițiativa Danemarcei pentru implementarea proiectului „Orașele siguranței rutiere”, care a vizat stimularea autorităților locale în adoptarea unei atitudini proactive în dezvoltarea unor măsuri și campanii menite să crească siguranța rutieră la nivelul aglomerărilor urbane, având ca finalitate acordarea titlului anual „Traffic safety city”, câtor două localități cu rezultate notabile în reducerea riscului rutier.Ediția din acest an, va fi marcată la nivelul Comisiei Europene prin organizarea Conferinței care va avea loc la Nicosia, în Cipru, sub deviza „Participarea activă a tinerilor la acțiuni care vizează siguranța rutieră”.În plan național, după modelul danez, ediția din acest an a acțiunii preconizată pentru perioada 23 - 27 iulie a.c., vizează siguranța rutieră în orașe - proiect destinat creșterii siguranței rutiere.Programul se va derula pe o perioadă de 1 an, pentru acordarea titlului de „Oraș al siguranței rutiere” fiind eligibile, pe bază de concurs, localitățile care, în urma soluțiilor/măsurilor implementate nu au mai înregistrat accidente mortale.Evenimentul de lansare în România, din acest an, privind „Ziua Europeană a Siguranței Rutiere”, va fi organizat de către Fundația Dori Slosberg și Romanian Rescue Association (RRA), în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române.Astfel, în cursul zilei de astăzi, la Hotel Royal din municipiul București, în intervalul orar 10.00 - 16.00, va fi organizat un simpozion în cadrul căruia vor fi susținute alocuțiuni ale organizatorilor evenimentului și partenerii care susțin și promovează siguranța rutieră. De asemenea, se vor prezenta materiale informative oficiale de la diferite autorități cu atribuții în domeniu, instituții publice, precum și organizații non-guvernamentale.Poliția rutieră sprijină acest demers, prin furnizarea statisticilor referioare la dinamica accidentelor de circulație, exemple de bune practici dobândite în cadrul schimbului de experiență realizat la nivelul Organizației profesionale a polițiilor rutiere din Europa (TISPOL) și implicare activă în organizarea/susținerea activităților de educație rutieră.