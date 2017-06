Avraham Morgenstern, MANDAT DE ARESTARE ÎN LIPSĂ. Partenerul de afaceri al lui Radu Mazăre, de NEGĂSIT

Ştire online publicată Luni, 12 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pe numele omului de afaceri israelian Avraham Morgenstern este emis, de la sfârșitul lunii mai, un mandat de arestare în lipsă, fiind acuzat că a încălcat preverile controlului judiciar după ce nu s-a mai prezentat la procesul în care a fost condamnat pe fond la 12 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.La termenul din 19 mai de la Curtea de Apel București, procurorul de ședință a cerut instanței să emită un mandat de arestare pe numele lui Avraham Morgenstern, după ce acesta nu s-a prezentat la proces, deși era cercetat sub control judiciar.În 31 mai, Curtea de Apel București a admis solicitarea procurorului și a dispus arestarea preventivă a omului de afaceri. "Dispune, în cazul inculpatului Morgenstern Avraham, înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsură arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data încarcerării. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului", se arată în decizia instanței, care încă nu a fost motivată și care este definitivă, potrivit Romania TV.Jurnaliștii de la Rise Project au scris, luni, despre afacerile lui Radu Mazăre din Madagascar, respectiv despre cum a investit fostul primar într-un complex turistic de pe o plajă exotică banii primiți mită de la Avraham Morgenstern, pentru ca edilul să îi faciliteze câștigarea licitației pentru contractul de ridicare a campusului social "Henri Coandă" din Constanța. Rise project scrie că Avraham Morgenstern a dispărut recent, fără urmă.Vlad Hosu, avocatul omului de afaceri israelian, a declarat, pentru News.ro, că nu l-a mai văzut pe clientul său din luna aprilie. "Nu l-am văzut din aprilie. Procurorul s-a sesizat la mijlocul lunii trecute, când nu s-a mai prezentat la Curtea de Apel București", a declarat pentru avocatul Vlad Hosu.În 10 ianuarie, Avraham Morgenstern, administrator al firmei Shapir Structures SRL și apropiat al fostului primar Radu Mazăre, a fost condamnat de Tribunalul București la 12 ani închisoare și plata a 53 milioane lei către statul român, reprezentând prejudiciul într-un dosar de evaziune fiscală. Decizia nu era definitivă și a fost atacată la Curtea de Apel București.Judecătorii au mai decis să admită acțiunea civilă formulată de statul român prin Ministerul Finanatelor Publice și a obligat în solidar inculpații la plata sumei de 53.836.994 de lei reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat și nerecuperat, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii, calculate de la dată săvârșirii faptelor și până la data plății efective.În rechizitoriul din februarie 2015, procurorii DNA arătau că, în perioada 2009 - 2014, Morgenstern, în calitate de administrator al Shapir Structures, nu a înregistrat corespunzător veniturile obținute din trei contracte încheiate cu Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat (RAEDPP) Constanța și Confort Urban Constanța și nici facturile fiscale aferente acestor venituri, în executarea acestor contracte. Aceste activități au fost realizate cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, producând un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, se mai arată în documentul DNA.La data trimiterii în judecată, procurorii au dispus punerea sub sechestru a bunurilor mobile și imobile ale inculpaților Morgenstern Avraham și SC Shapir Structures S.R.L., în valoare totală estimată de circa 2,8 milioane lei și a patru imobile situate în municipiul Constanța, neevaluate.Avraham Morgenstern a fost reținut, în 18 noiembrie 2014, de procurorii DNA, pentru evaziune fiscală, într-un dosar disjuns din dosarul de corupție al primarului Constanței, Radu Mazăre, privind construirea cartierului social "Henri Coandă" din Constanța. Acest caz este judecat la instanța supremă și are următorul termen pe 23 iunie.Fostul primar al municipiului Constanța, Radu Mazăre, fratele acestuia, fostul senator Alexandru Mazăre, și omul de afaceri Avraham Morgenstern au fost trimiși în judecată, în 1 aprilie 2016, pentru fapte de corupție, în dosarul privind construirea locuințelor sociale din cartierul "Henri Coandă" din Constanța.Potrivit rechizitoriului procurorilor, Radu Mazăre, în calitate de primar al municipiului Constanța, a lansat, la începutul anului 2011, programul de construire a unor locuințe modulare grupate în Campusul Social "Henri Coandă", aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Constanța.În acest context, Avraham Morgenstern i-ar fi dat lui Radu Mazăre 175.000 de euro, pentru că acesta să-i faciliteze câștigarea licitației pentru contractul de construire a campusului social, în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro).Anchetatorii susțin că din cei 175.000 de euro, 95.000 de euro au fost transferați în contul personal al lui Radu Mazăre și 80.000 de euro în contul pus la dispoziție de fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazăre, ambele fiind deschise la o banca din Israel."Banii, primiți în mai multe tranșe, au urmat un circuit ascuns, prin intermediul unor conturi aparținând unor societăți off shore, conturi deschise la bănci din străinătate", au scris procurorii în actul de sesizare a instanței.În schimbul banilor primiți de la Morgenstern, Radu Mazăre a inițiat hotărâri de consiliu local prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achiziție sau prin care a fost favorizată societatea comercială reprezentată de omul de afaceri.În ce privește acuzațiile de fals în declarații, procurorii au stabilit că, în declarațiile de avere depuse în perioada 2011-2012, Radu Mazăre și Alexandru Mazăre nu au menționat conturile personale deschise la unitatea bancară din Israel și nici sumele de bani virate cu titlu de mită de către omul de afaceri.