Avraham Morgenstern, condamnat definitiv la 8 ani închisoare; acesta a dispărut de 3 luni din România

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Omul de afaceri israelian Avraham Morgenstern, administrator al firmei Shapir Structures SRL și apropiat al fostului primar Radu Mazăre, a fost condamnat definitiv, vineri, de Curtea de Apel București, la 8 ani închisoare pentru evaziune fiscală.Curtea de Apel București a admis în parte apelul declarat de avocații lui Avraham Morgenstern și a scăzut pedeapsa aplicată omului de afaceri, de la 12 ani, cât primise la instanța de fond — Tribunalului București, la 8 ani închisoare.De asemenea, firma Shapir Structures SRL (aflată în insolvență) trebuie să plătească o amendă penală de 320.000 lei.Pe de altă parte, judecătorii de la CAB au menținut decizia tribunalului privind plata de către Avraham Morgenstern și Shapir Structures SRL a unui prejudiciu de 53.836.994 lei către statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor — ANAF. În acest sens, instanța a dispus punerea scrisorii de garanție bancară în original în cuantum de 53 milioane lei, până la ridicarea acesteia de către ANAF.Avraham Morgenstern a dispărut de trei luni din România, deși se afla sub control judiciar și nu avea voie să părăsească țara, pe numele lui fiind emis, la sfârșitul lunii mai, un mandat de arestare în lipsă.MAI a anunțat vineri că s-a dispus cercetarea prealabilă a conducerii Secției 6 de Poliție, după ce s-a stabilit că polițistul însărcinat cu supravegherea judiciară a lui Avraham Morgenstern nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile de serviciu, nesesizând instanța despre lipsa omului de afaceri și încălcarea obligației de prezentare la poliție.Avraham Morgenstern este un apropiat al fostului primar al Constanței Radu Mazăre și al omului de afaceri Elan Schwartzenberg. Acesta din urmă este și el fugit din țară, fiind cercetat de DNA.Potrivit DNA, în perioada 2009 — 2014, Morgenstern, în calitate de administrator al firmei Shapir Structures SRL, nu a înregistrat corespunzător veniturile obținute din trei contracte încheiate cu RAEDPP (Exploatarea Domeniului Public și Privat) Constanța și Confort Urban SRL Constanța și nu a înregistrat facturile fiscale aferente veniturilor în executarea acestor contracte."În aceeași perioadă, inculpatul a înregistrat cheltuieli fictive, reprezentând consultanță și asistență tehnică oferite de societățile Larton Consultants Ltd Cipru și Comrad Leasing Ltd Cipru. Aceste activități au fost realizate cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, producând un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro", susține DNA.În dosar, procurorii au pus sechestru pe bunuri mobile și imobile ale lui Avraham Morgenstern și Shapir Structures SRL, în valoare totală estimată de circa 2,8 milioane lei și 4 imobile situate în municipiul Constanța, neevaluate.Avraham Morgenstern a mai fost trimis în judecată de DNA într-un alt dosar, în care este acuzat că l-a mituit pe Radu Mazăre cu 175.000 de euro, pentru a câștiga o licitație de construire a unor locuințe sociale în campusul "Henri Coandă" din Constanța. Mita ar fi fost intermediată de Elan Schwartzenberg.